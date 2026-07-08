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Шта Бањалучани најскупље плаћају? Ово су цијене на Тржници

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 10:01

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Бањалучани стоје поред тезги на тржници.
Фото: АТВ

На бањалучкој Тржници понуда воћа и поврћа је разноврсна, а цијене се разликују у зависности од врсте и квалитета производа.

Међу скупљим намирницама издвајају се црно грожђе, које се продаје од 13 до 15 КМ по килограму, суве шљиве од 10 до 12 КМ, те бијели лук од 10 до 12 КМ.

Колико кошта поврће на Тржници?

Када је ријеч о поврћу, боранија кошта од 8 до 10 КМ, млади лук од 8 до 10 КМ, док се пасуљ продаје по цијени од 7 до 13 КМ. Блитва је од 5 до 6 КМ, карфиол од 5 до 6 КМ, а зелена салата око 5 КМ, преноси Глас Српске.

Од свјежег поврћа најприступачнији су млади купус, краставац и тиквице, чије се цијене крећу од 1,5 до 2,5 КМ, док се млади кромпир и обични кромпир продају од 1,5 до 2 КМ.

Парадајз кошта од 3 до 5 КМ, паприка од 2 до 4 КМ, а мрква од 2,5 до 4 КМ.

Цијене сезонског воћа?

На дијелу са воћем јабуке се могу наћи од 2 до 3,5 КМ, банане од 3 до 3,5 КМ, крушке око 4 КМ, а брескве од 4 до 5 КМ.

Лимун се продаје од 4,5 до 5,5 КМ, док су кајсије од 5 до 7 КМ, а јагоде од 7 до 9 КМ.

Трешње су ове седмице од 5 до 7 КМ по килограму, док се цијена сезонског воћа и поврћа и даље мијења у зависности од понуде, временских услова и потражње купаца, преноси Глас Српске.

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Тагови :

Тржница Бањалука

Тржница цијене

Бањалука

Воће

поврће

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