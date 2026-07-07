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Сјајне вијести из Рима: Бањалучки основци освојили чак 17 међународних признања

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 21:59

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Сјајне вијести из Рима: Бањалучки основци освојили чак 17 међународних признања
Фото: Ustupljena fotografija

Бањалука има нове шампионе знања. Ученици ОШ „Свети Сава“ вратили су се са међународне СТЕМ олимпијаде са четири златне, двије сребрне и осам бронзаних медаља, те три почасна признања.

До овог успјеха стигли су кроз изузетно јаку конкуренцију. У првом кругу учествовало је више од 38.000 ученика из 153 земље, а међу само 700 финалиста из 54 државе нашло се и осам ученика из Бањалуке.

Најсјајнија одличја освојили су Вук Војводић у категорији "Science", те Маријана Бубњевић, Хелена Бркић и Елена Стојковић у категорији DIY. Матија Ћопић освојио је двије сребрне медаље, из "Science" и Математике. Бронзама су се окитили Горан Обрадовић (Science и Математика), Његош Станковић (Science), Хелена Бркић (Science), Ива Шибаревић (Science и Математика) и Вук Војводић (Математика), док су почасна признања припала Елени Стојковић (Science и Математика) и Хелени Бркић (Математика).

Овај резултат потврђује да се млади из Републике Српске могу равноправно носити са најбољим ученицима свијета.

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Тагови :

Бањалука

Математика

основна школа

такмичење

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