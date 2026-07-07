Logo

Дјевојци пао гол на главу: Љекари јој се боре за живот

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 22:35

Коментари:

0
Дјевојци пао гол на главу: Љекари јој се боре за живот

У понедјељак око 23 сата на подручју Лекеника, у мјесту Доњи Вукојевац, између Сиска и Велике Горице, тешко је повријеђена 19-годишњакиња, саопшила је полиција.

Према до сада утврђеним околностима, дјевојка се пењала на металну конструкцију фудбалског гола. Дошло је до превртања конструкције, услијед чега је пала на бетонску подлогу, док је конструкција гола пала преко ње.

Незванично, задобила је тешке повреде главе. Повријеђеној је љекарска помоћ указана у сисачкој болници, гдје су јој констатоване тешке тјелесне повреде опасне по живот.

Обављен је увиђај, а извјештај ће бити прослијеђен надлежном државном тужилаштву, преноси Аваз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хитна помоћ

Хрватска

повреда

пао гол

Коментари (0)

Више из рубрике

пожар ватра ватрогасци букти ватра дим

Регион

Букти пожар у Хрватској: Ватрогасци спречавају ширење ватре

2 ч

0
У стану пронађена тијела младића и дјевојке

Регион

У стану пронађена тијела младића и дјевојке

2 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Трагедија код Имотског: Дијете се утопило у базену испред куће

7 ч

0
Ријека Сава

Регион

На обали Саве пронађено тијело мушкарца

10 ч

0

  • Најновије

23

44

САД покренуо серију ваздушних удара на Иран: "Морају платити високу цијену"

23

12

Додик: Сва наша улагања у клуб дају резултат, сто година славимо побједнички

23

10

Саничанин: Показали смо да можемо да играмо против Левског, надамо се позитивном исходу

23

05

Непријатан тренутак за Макрона: Ердоганова супруга одбила гест предсједника Француске

22

46

Минић: Борац вечерас отворио ново европско поглавље

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима