Дјевојци пао гол на главу: Љекари јој се боре за живот

Аутор:АТВ редакција
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У понедјељак око 23 сата на подручју Лекеника, у мјесту Доњи Вукојевац, између Сиска и Велике Горице, тешко је повријеђена 19-годишњакиња, саопшила је полиција.
Према до сада утврђеним околностима, дјевојка се пењала на металну конструкцију фудбалског гола. Дошло је до превртања конструкције, услијед чега је пала на бетонску подлогу, док је конструкција гола пала преко ње.
Незванично, задобила је тешке повреде главе. Повријеђеној је љекарска помоћ указана у сисачкој болници, гдје су јој констатоване тешке тјелесне повреде опасне по живот.
Обављен је увиђај, а извјештај ће бити прослијеђен надлежном државном тужилаштву, преноси Аваз
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