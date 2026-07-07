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Трагедија код Имотског: Дијете се утопило у базену испред куће

07.07.2026 16:23

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полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Малољетно дијете утопило се синоћ у базену испред породичне куће на имотском подручју, саопштила је Полицијска управа сплитско-далматинска.

Полиција је дојаву о несрећи запримила око 20:30 сати, након чега је на мјесто догађаја одмах упућен тим Хитне медицинске помоћи.

Упркос покушајима пружања помоћи, дијете је преминуло.

О догађају је обавијештено Жупанијско државно тужилаштво у Сплиту, а на мјесту несреће биће проведен увиђај како би се утврдиле све околности овог трагичног случаја.

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Тагови :

утапање

Дијете

Имотски

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