Трагедија код Имотског: Дијете се утопило у базену испред куће

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Малољетно дијете утопило се синоћ у базену испред породичне куће на имотском подручју, саопштила је Полицијска управа сплитско-далматинска.
Полиција је дојаву о несрећи запримила око 20:30 сати, након чега је на мјесто догађаја одмах упућен тим Хитне медицинске помоћи.
Упркос покушајима пружања помоћи, дијете је преминуло.
О догађају је обавијештено Жупанијско државно тужилаштво у Сплиту, а на мјесту несреће биће проведен увиђај како би се утврдиле све околности овог трагичног случаја.
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