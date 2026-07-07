Страшна трагедија у комшилуку: Дијете упало у базен и страдало

Аутор:АТВ редакција
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Једно дијете преминуло је у понедјељак навече након пада у базен испред породичне куће на имотском подручју.
Трагедија се догодила око 20:30 сати, саопштила је сплитско-далматинска полиција.
На мјесто догађаја одмах је упућен тим Хитне медицинске помоћи, али упркос брзој интервенцији дјетету није било спаса.
Љекари су могли само констатирати смрт.
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О догађају је обавијештено Жупанијско државно тужилаштво у Сплиту.
На мјесту несреће биће урађен увиђај како би се утврдиле све околности овог трагичног случаја, преноси "Тпортал".
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