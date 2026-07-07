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Страшна трагедија у комшилуку: Дијете упало у базен и страдало

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 13:13

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Једно дијете преминуло је у понедјељак навече након пада у базен испред породичне куће на имотском подручју.

Трагедија се догодила око 20:30 сати, саопштила је сплитско-далматинска полиција.

На мјесто догађаја одмах је упућен тим Хитне медицинске помоћи, али упркос брзој интервенцији дјетету није било спаса.

Љекари су могли само констатирати смрт.

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О догађају је обавијештено Жупанијско државно тужилаштво у Сплиту.

На мјесту несреће биће урађен увиђај како би се утврдиле све околности овог трагичног случаја, преноси "Тпортал".

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Тагови :

трагедија

утапање

Хрватска

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