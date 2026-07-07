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Папрене казне у Црној Гори: Због ових грешака идете у затвор

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 09:43

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Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.
Фото: Igor Meghega/Pexels

Путовање аутомобилом на љетовање или одмор у Црну Гору захтијева посебан опрез и строго поштовање саобраћајних прописа.

Како бисте избјегли непријатне ситуације са полицијом и осигурали безбједност свих учесника у саобраћају, неопходно је да се до детаља придржавате закона.

Непоштовање правила повлачи озбиљну административну одговорност и изузетно високе новчане казне које вам лако могу покварити одмор. црногорска полиција ове сезоне не прашта грешке, а због неких прекршаја можете завршити директно иза решетака.

Вожња под дејством алкохола: Затвор до 60 дана

Црногорски закон је веома ригорозан када је у питању присуство алкохола у крви. Максимални дозвољени ниво алкохола износи 0,3 промила, док за младе возаче (млађе од 24 године) важи апсолутна нулта толеранција (0,0 промила).

Казне су подијељене по сљедећим ступњевима:

  • Од 0,3 до 0,5 промила: Полиција саставља записник и изриче новчану казну од 70 до 200 евра.
  • Од 0,5 до 1,0 промила: Казне су знатно оштрије и износе од 300 до 2.000 евра.
  • Преко 1,0 промила: Возач се одмах хапси и кажњава затвором у трајању до 60 дана.

Обавезна свјетла и дебеле казне за мобилни телефон

Упаљена кратка свјетла су обавезна током вожње у било које доба дана и током цијеле године. Уколико возите са угашеним фаровима током дана, ризикујете казну од 30 до 80 евра. Знатно строжа казна примјењује се у мраку – вожња без свјетала ноћу коштаће вас између 60 и 150 евра.

Када је ријеч о комуникацији, возачу је строго забрањено коришћење мобилног телефона или других уређаја током вожње, осим уз употребу "хандс-фрее" опреме. Кршење овог правила санкционише се новчаном казном у износу од 60 до 150 евра.

Безбједност дјеце и сигурносни појасеви

Употреба сигурносних појасева је обавезна у сваком тренутку како за возача, тако и за апсолутно све путнике у аутомобилу. Непоштовање ове обавезе кажњава се износом од 40 до 100 евра.

Превоз дјеце такође подлијеже строгим ограничењима:

Дјеца млађа од 12 година не смију сједети на сувозачевом мјесту, већ искључиво на задњем сједишту (казна износи од 60 до 150 евра).

Свако дијете млађе од 5 година мора бити смјештено у адекватно дјечје ауто-сједиште (казна износи од 40 до 100 евра).

Замка за возаче са затамњеним стаклима

Уколико ваш аутомобил има затамњена стакла, морате знати црногорске стандарде о пропуштању свјетлости. Вјетробранско стакло мора пропуштати најмање 75% свјетлости, док бочна стакла на предњим вратима морају пропуштати минимум 70%.

Казне за непоштовање ових услова су изузетно високе и крећу се од 150 па све до 1.000 евра. Са друге стране, затамњеност задњих стакала није законски ограничена, под условом да аутомобил посједује оба спољна ретровизора.

Прекорачење брзине: Списак казни и затворски прописи

Казнена политика за пребрзу вожњу подијељена је у зависности од тога да ли је прекршај направљен у насељеном мјесту или на отвореном путу:

  • До 10 км/х: 40 - 100 евра (у насељу) / 30 - 80 евра (ван насеља)
  • Од 11 до 20 км/х: 60 - 150 евра (у насељу) / 40 - 100 евра (ван насеља)
  • Од 21 до 30 км/х: 70 - 200 евра (у насељу) / 40 - 100 евра (ван насеља)
  • Од 31 до 40 км/х: 100 - 450 евра (у насељу) / 60 - 150 евра (ван насеља)
  • Од 41 до 50 км/х: 100 - 450 евра (у насељу) / 70 - 200 евра (ван насеља)
  • Од 51 до 70 км/х: 150 - 1.000 евра (у насељу) / 100 - 450 евра (ван насеља)
  • Од 71 до 90 км/х: 300 - 2.000 евра (у насељу) / 150 - 1.000 евра (ван насеља)
  • За више од 90 км/х: 300 - 2.000 евра, независно од локације.

Најстрожа санкција: Уколико прекорачите дозвољену брзину за више од 70 км/х унутар градских насеља или за више од 90 км/х на отвореном путу, закон предвиђа могућност изрицања затворске казне у трајању до 60 дана, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Црна Гора

казне

Затвор

Љетовање

саобраћај

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