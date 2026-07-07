Папрене казне у Црној Гори: Због ових грешака идете у затвор

Аутор:АТВ редакција
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Путовање аутомобилом на љетовање или одмор у Црну Гору захтијева посебан опрез и строго поштовање саобраћајних прописа.
Како бисте избјегли непријатне ситуације са полицијом и осигурали безбједност свих учесника у саобраћају, неопходно је да се до детаља придржавате закона.
Непоштовање правила повлачи озбиљну административну одговорност и изузетно високе новчане казне које вам лако могу покварити одмор. црногорска полиција ове сезоне не прашта грешке, а због неких прекршаја можете завршити директно иза решетака.
Црногорски закон је веома ригорозан када је у питању присуство алкохола у крви. Максимални дозвољени ниво алкохола износи 0,3 промила, док за младе возаче (млађе од 24 године) важи апсолутна нулта толеранција (0,0 промила).
Казне су подијељене по сљедећим ступњевима:
Упаљена кратка свјетла су обавезна током вожње у било које доба дана и током цијеле године. Уколико возите са угашеним фаровима током дана, ризикујете казну од 30 до 80 евра. Знатно строжа казна примјењује се у мраку – вожња без свјетала ноћу коштаће вас између 60 и 150 евра.
Када је ријеч о комуникацији, возачу је строго забрањено коришћење мобилног телефона или других уређаја током вожње, осим уз употребу "хандс-фрее" опреме. Кршење овог правила санкционише се новчаном казном у износу од 60 до 150 евра.
Употреба сигурносних појасева је обавезна у сваком тренутку како за возача, тако и за апсолутно све путнике у аутомобилу. Непоштовање ове обавезе кажњава се износом од 40 до 100 евра.
Превоз дјеце такође подлијеже строгим ограничењима:
Дјеца млађа од 12 година не смију сједети на сувозачевом мјесту, већ искључиво на задњем сједишту (казна износи од 60 до 150 евра).
Свако дијете млађе од 5 година мора бити смјештено у адекватно дјечје ауто-сједиште (казна износи од 40 до 100 евра).
Уколико ваш аутомобил има затамњена стакла, морате знати црногорске стандарде о пропуштању свјетлости. Вјетробранско стакло мора пропуштати најмање 75% свјетлости, док бочна стакла на предњим вратима морају пропуштати минимум 70%.
Казне за непоштовање ових услова су изузетно високе и крећу се од 150 па све до 1.000 евра. Са друге стране, затамњеност задњих стакала није законски ограничена, под условом да аутомобил посједује оба спољна ретровизора.
Казнена политика за пребрзу вожњу подијељена је у зависности од тога да ли је прекршај направљен у насељеном мјесту или на отвореном путу:
Најстрожа санкција: Уколико прекорачите дозвољену брзину за више од 70 км/х унутар градских насеља или за више од 90 км/х на отвореном путу, закон предвиђа могућност изрицања затворске казне у трајању до 60 дана, преноси Курир.
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