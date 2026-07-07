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Минић и Додик посјетили градилиште улице према српском војничком гробљу

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 10:35

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик обишли градилиште улице која води до српског војничког гробља Нови Зејтинлик.
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик стигли су на Соколац гдје су на почетку посјете обишли градилиште улице која води до српског војничког гробља Нови Зејтинлик.

Заједно са Минићем и Додиком су начелник општине Соколац Страхиња Башевић и градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић.

Након градилишту предвиђене су изјаве новинарима.

Делегација ће потом озваничити почетак изградње додатне траке за спора возила на дионици магистралног пута Подроманија - Сумбуловац.

Ријеч је о фази један која се односи успон из смјера Подроманије у дужини од 1.871 метра.

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Тагови :

Саво Минић

Милорад Додик

Соколац

Република Српска

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