Странци одушевљени Српском: Регион држи рекорд, све више туриста са Блиског истока

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска заиста има разнолику и богату туристичку понуду, као и велики број природних богатстава која привлаче госте са свих страна свијета.
Поред домаћих туриста, статистику у првих пет мјесеци ове године значајно су поправили инострани посјетиоци, међу којима предњаче гости из комшилука, али и са даљих дестинација.
Највећу посјећеност и даље биљеже гости из региона Србије, Хрватске, Црне Горе и Словеније. Када је ријеч о осталим европским земљама, посебно се истичу туристи из Турске, Аустрије, Њемачке и Италије.
Ипак, све примјетнији тренд је раст броја туриста са Блиског истока, за шта је у великој мјери заслужан безвизни режим.
"За првих пет мјесеци највећу посјећеност имају гости из региона, односно Србије, Хрватске, Црне Горе и Словеније. Од осталих европских земаља истичу се туристи из Турске, Аустрије, Њемачке и Италије. Наравно, ту је и све већи број туриста који, управо због безвизног режима, долазе са Блиског истока. То су гости који највише воле авантуристички туризам, али и наше бањске центре", изјавила је за АТВ Санела Шимун сарадник за односе с јавношћу у Туристичкој организацији Републике Српске.
Комбинација бањског љечилишта и адреналинских садржаја у природи показала се као добитна формула за привлачење страних туриста, који у Републици Српској проналазе идеалан баланс за одмор и авантуру.
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