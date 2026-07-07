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Странци одушевљени Српском: Регион држи рекорд, све више туриста са Блиског истока

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 10:00

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Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.
Фото: Pixabay

Република Српска заиста има разнолику и богату туристичку понуду, као и велики број природних богатстава која привлаче госте са свих страна свијета.

Поред домаћих туриста, статистику у првих пет мјесеци ове године значајно су поправили инострани посјетиоци, међу којима предњаче гости из комшилука, али и са даљих дестинација.

Највећу посјећеност и даље биљеже гости из региона Србије, Хрватске, Црне Горе и Словеније. Када је ријеч о осталим европским земљама, посебно се истичу туристи из Турске, Аустрије, Њемачке и Италије.

Ипак, све примјетнији тренд је раст броја туриста са Блиског истока, за шта је у великој мјери заслужан безвизни режим.

"За првих пет мјесеци највећу посјећеност имају гости из региона, односно Србије, Хрватске, Црне Горе и Словеније. Од осталих европских земаља истичу се туристи из Турске, Аустрије, Њемачке и Италије. Наравно, ту је и све већи број туриста који, управо због безвизног режима, долазе са Блиског истока. То су гости који највише воле авантуристички туризам, али и наше бањске центре", изјавила је за АТВ Санела Шимун сарадник за односе с јавношћу у Туристичкој организацији Републике Српске.

Комбинација бањског љечилишта и адреналинских садржаја у природи показала се као добитна формула за привлачење страних туриста, који у Републици Српској проналазе идеалан баланс за одмор и авантуру.

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Тагови :

Санела Шимун

Туристичка дестинација

Туристичка организација Републике Српске

Република Српска

Бањалука

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