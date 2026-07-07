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Туристички бум у Републици Српској: Планински центри биљеже рекордан раст

Аутор:

Милена Грубор
07.07.2026 08:21

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Жена са руксаком гледа према планинском врху.
Фото: Pexels/Chris G

Туристичка сезона у Републици Српској ове године обећава одличне резултате. Број долазака и ноћења туриста је у сталном порасту, а међу најтраженијим дестинацијама поново су се нашле домаће планине, које током љета привлаче љубитеље природе, активног одмора и свјежијег ваздуха.

Према званичним подацима Републичког завода за статистику, у првих пет мјесеци ове године забиљежен је значајан скок у туристичком промету.

„Република Српска за првих пет мјесеци, пратећи податке Републичког завода за статистику, броји преко пола милиона ноћења, што је у односу на исти период прошле године осам одсто више ноћења и четири одсто више долазака. Планинска мјеста биљеже раст од чак 28 одсто у односу на исти период претходне године, што је заиста сјајан резултат. Мислимо да је томе допринијела одлична зимска сезона, а како видимо, љетна сезона наставља истим темпом“, изјавила је за АТВ Санела Шимун сарадник за односе с јавношћу у Туристичкој организацији Републике Српске.

Судећи према тренутним показатељима и јаком старту љетне сезоне, Република Српска би могла остварити једну од најуспјешнијих туристичких година до сада, позиционирајући своје природне љепоте као водеће адуте домаћег туризма.

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Тагови :

Санела Шимун

Туристичка организација Републике Српске

Туризам

Бањалука

ноћење

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