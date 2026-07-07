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Руски астролози прогнозирају: Ова два знака добијају новац у јулу

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 09:02

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Новац
Фото: pexels/Willfried Wende

Јул 2026. године могао би да буде посебно повољан када су финансије у питању, тврде астролози.

Према њиховим прогнозама, поједине хороскопске знакове очекују нове пословне прилике, повећање прихода или изненадни новчани добици, па би овај период могли да искористе за остварење важних финансијских циљева.

Према прогнозама астролога, два хороскопска знака имаће прилику да побољшају материјалну ситуацију, остваре додатну зараду или добију пословну понуду која би могла да им промени живот. Ево ко су срећници...

Ован

За Овнове би јул могао да донесе бројне промјене на пословном плану. Астролози сматрају да је ово период у којем би могли да се отворе нови извори прихода, да се појаве занимљиве пословне понуде или чак прилика за повећање плате.

Међутим, успјех неће доћи сам од себе. Потребно је да покажу иницијативу и направе први корак. Ако већ неко вријеме размишљате о разговору са надређенима, промјени посла или покретању сопственог бизниса, управо би јул могао да буде прави тренутак за то.

Близанци

Пред Близанцима је динамичан мјесец у којем би могли да остваре финансијску добит. Могући су успјешни пословни договори, исплативе куповине или неочекивани прилив новца. Поједини припадници овог знака могли би да добију бонус, наплате стари дуг или пронађу боље плаћен посао.

Ипак, заједно са већим приходима могли би да порасту и трошкови. Зато астролози саветују Близанце да не троше новац импулсивно, већ да унапријед направе план и одреде приоритете, како би што боље искористили повољан финансијски период, преноси Жена.блиц.

Новак Ђоковић

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