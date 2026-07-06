Народно вјеровање: Шта значи када бубамара слети на вас?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бубамара је један од најпрепознатљивијих симбола прољећа, а уз ову малу и корисну бубу вијековима се вежу бројна народна вјеровања.
У многим културама сматра се гласником среће, љубави и благостања, па није необично што многи вјерују да њен долазак носи посебну поруку.
Осим што помаже баштованима и вртларима јер се храни штетним инсектима, бубамара је кроз историју стекла и посебно мјесто у народним обичајима широм свијета.
Симбол среће и новог почетка
Будући да се најчешће појављује у прољеће, бубамара се сматра симболом новог почетка, поновног рађања и плодности.
Од давнина се вјерује да доноси срећу и благостање, па многи сматрају да је њен долазак на руку или одјећу добар знак.
На Далеком истоку постоји вјеровање да бубамаре буде посебну животну енергију и утичу на чакре, при чему њихова боја одређује на који начин дјелују.
У појединим крајевима бубамара је позната и као божја овчица.
Енглески назив ladybug настао је од израза Our Lady's bug, односно „буба Госпе“, при чему се под Госпом мисли на Богородицу.
У Великој Британији, Италији и Њемачкој бубамара се сматра снажним хришћанским симболом и знаком који долази од Богородице Марије.
У православној традицији често се повезује с култом Архангела Михаила.
Према бројним европским вјеровањима, бубамара која слети на човјека доноси срећне вијести.
У Француској се вјерује да помаже људима који пролазе кроз тежак период, доноси утјеху и претвара негативне мисли у позитивне.
Ако бубамара слети на руку младића, према народном вјеровању, наговјештава скору женидбу.
Постоји и обичај према којем дјевојка која жели да сазна када ће се удати стави бубамару на врх кажипрста и броји секунде до њеног полијетања. Вјерује се да број секунди одговара броју година које ће проћи до удаје.
У Холандији постоји вјеровање да бубамара која слети на вјенчаницу младе наговјештава бројно потомство.
Црвена боја бубамаре одавно се повезује са животом, љубављу и срећом.
Због тога се вјерује да бубамара ономе на кога слети преноси добру вијест или симболизује да неко гаји посебна осјећања према тој особи.
Народна вјеровања нису увијек позитивна.
Према појединим предањима, мртва бубамара може бити упозорење да се у вашем окружењу крије одређена опасност или да се завршава један лијеп и успјешан животни период.
Ипак, ријеч је искључиво о народним вјеровањима која се преносе генерацијама и немају научну потврду, преноси Крстарица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
17
10
17
09
17
08
17
07
16
46
Тренутно на програму