Ћерка Здравка Чолића привукла пажњу атрактивним издањем: Позирала у халтерима

Аутор:АТВ редакција
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Лара Чолић, млађа кћерка Здравка и Александре Чолић, изазвала је бројне реакције на друштвеним мрежама након што је на Инстаграму објавила фотографије у елегантном, али одважном модном издању.
За фотографисање је одабрала црни чипкани комбинезон с халтерима, који је комбиновала с отвореним сандалама на високу пету у истој боји. Изглед је употпунила дискретном шминком у природним тоновима.
Лара, рођена 2006. године, углавном избјегава медијску пажњу и ријетко се појављује у јавности. Ипак, с оцем се повремено може видјети на појединим јавним догађајима.
Њено име раније се нашло у фокусу србијанских медија због везе с Андријом Ђ, сином власника познатог ланца теретана. Према писању тамошњих медија, њихова веза окончана је средином прошле године.
Лара има старију сестру Уну, а Здравко Чолић је у неколико наврата говорио о одгоју својих кћерки. У интервјуу за ИН Магазин признао је да понекад сматра како је требало бити строжији родитељ, преноси Аваз
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