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Ћерка Здравка Чолића привукла пажњу атрактивним издањем: Позирала у халтерима

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 15:51

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Лара Чолић ћерка Здравка Чолића
Фото: Instagram/printscreen

Лара Чолић, млађа кћерка Здравка и Александре Чолић, изазвала је бројне реакције на друштвеним мрежама након што је на Инстаграму објавила фотографије у елегантном, али одважном модном издању.

За фотографисање је одабрала црни чипкани комбинезон с халтерима, који је комбиновала с отвореним сандалама на високу пету у истој боји. Изглед је употпунила дискретном шминком у природним тоновима.

Лара, рођена 2006. године, углавном избјегава медијску пажњу и ријетко се појављује у јавности. Ипак, с оцем се повремено може вид‌јети на појединим јавним догађајима.

Њено име раније се нашло у фокусу србијанских медија због везе с Андријом Ђ, сином власника познатог ланца теретана. Према писању тамошњих медија, њихова веза окончана је средином прошле године.

Лара има старију сестру Уну, а Здравко Чолић је у неколико наврата говорио о одгоју својих кћерки. У интервјуу за ИН Магазин признао је да понекад сматра како је требало бити строжији родитељ, преноси Аваз

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Тагови :

Лара Чолић

Здравко Чолић

Инстаграм

халтери

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