Свјетске звијезде Себастиен Легер и Денис Султа долазе на Freshwave фестивал

Аутор:АТВ редакција
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Француски продуцент Себастиен Легер и шкотски Ди Џеј Денис Султа нова су велика имена 14. Freshwave Фестивала, који ће бити одржан од 6. до 8. августа на тврђави Кастел у Бањалуци.
Двојица умјетника, чија се имена годинама налазе на лајн-аповима највећих свјетских фестивала и клубова, предводиће програм овогодишњег фестивал.
Ријеч је о двојици умјетника који припадају различитим генерацијама електронске музике, а сваки њихов наступ је искуство за себе.
Себастиен Легер већ три деценије важи за једног од најаутентичнијих умјетника електронске музике. Ди Џеј и продуцент чији су наступи обиљежили фестивале попут Tomorrowlanda и Coachelлe, као и спектакуларни Cercle наступ испред пирамида у Гизи, познат је по хипнотичним сетовима, мелодичном звуку и бескомпромисној посвећености оригиналности.
Кроз властиту етикету Lost Miracle изградио је препознатљив музички идентитет који спаја емоцију, гроове и врхунску продукцију, због чега га публика и данас сматра једним од најутицајнијих имена мелодик хаус и техно сцене.
Легер је један од ријетких умјетника који је успио остати релевантан више од 30 година, не пратећи трендове, већ их стварајући. Његови сетови нису низ хитова, већ пажљиво испричане музичке приче које публику воде кроз емоције, гроове и атмосферу по којој је постао препознатљив широм свијета.
На другој страни фестивалског лајнапа налази се име које је обиљежило нову еру хоусе и техно сцене. Денис Султа у свега неколико година прошао је пут од рада у локалној продавници плоча до наступа на најважнијим свјетским позорницама. Подршка умјетника попут Фор Тета, Бен УФО-а и Ани Мак отворила му је врата глобалне сцене, док су Боилер Рум наступи са милионима прегледа потврдили оно што публика одавно зна, Денис Султа један је од најузбудљивијих Ди Џејева своје генерације.
Његова енергија иза Ди Џеј пулта, непредвидива селекција и способност да споји хоусе, тецхно, диско и еуфоричне мелодије учинили су га редовним гостом догађаја као што су Circoloco, Time Warp, Awakenings и Panorama Bar. Сваки његов наступ доноси јединствену динамику, због чега се данас убраја међу најтраженија имена свјетске електронске сцене.
Долазак Легера и Султе представља снажну потврду овогодишњег фестивалског концепта "Enter the Nexus", идеје која брише границе између различитих стилова, генерација и сцена, спајајући их у јединствено фестивалско искуство.
Уз електронски програм, Freshwave је комплетирао и Лајв Стејџ, који ће ове године окупити нека од најтраженијих регионалних имена. Публику на Кастелу очекују наступи Гршета, Буч Кесидија, Зостера, Лета 3, Војка В, З++-а и Елементала, чиме фестивал још једном потврђује своју препознатљиву програмску разноликост.
Већ четрнаест година Freshwave успјешно спаја свјетску електронску продукцију са регионалном концертном сценом, претварајући тврђаву Кастел у мјесто сусрета хиљада посјетилаца из Босне и Херцеговине, региона и Европе.
Од 6. до 8. августа, Бањалука поново постаје мјесто на којем се сусрећу музика, људи и енергија. Мјесто гдје различите сцене говоре истим језиком.
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