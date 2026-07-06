Удар на џепове: Како избјећи царину при наручивању са Темуа?

Аутор:АТВ редакција
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Од 1. јула у Европској унији примјењују се нова, ригорозна правила за мале пошиљке из земаља ван ЕУ, чиме се из коријена мијења начин обрачуна трошкова за робу наручену путем популарних интернет платформи попут Темуа, Шеина и АлиЕкспреса.
Циљ ове велике реформе је појачати контролу над огромним бројем пакета који свакодневно преплављују европско тржиште. За купце у региону који наручују робу преко ЕУ адреса, то значи да ће наруџбе производа вриједности до 150 евра које стижу из земаља ван Европске уније, попут Кине, у будућности бити знатно скупље због нових додатних такси. С друге стране, производи који се шаљу из складишта унутар ЕУ неће бити оптерећени овим трошковима.
Најважнија новост односи се на пошиљке вриједности до 150 евра које у Европску унију стижу из трећих земаља. Према новим правилима, уводи се фиксна накнада од три евра за сваки поједини производ унутар пошиљке.
То значи да би купци који наручују више јефтинијих артикала у једној наруџби могли осјетити драстичан раст укупних трошкова:
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Ако наруџба садржи пет различитих производа који стижу из Кине, на њихову цијену ће се обрачунати додатних 15 евра накнаде.
Паушал од 3 евра наплаћује се по артиклу, а не по пакету.
Ова мјера дио је шире реформе европског царинског система којом се настоји ефикасније управљати све већим бројем малих пакета који свакодневно улазе на тржиште ЕУ.
Како би избјегли нове накнаде, све већи број купаца окреће се производима који се испоручују директно из складишта унутар Европске уније. Интернет платформе су већ активирале специјалне филтере који олакшавају проналазак таквих артикала.
На Темуу корисници сада могу одабрати опцију "Шаље се из" те означити "Локално складиште", при чему су производи који се шаљу из европских складишта јасно означени ознаком "Локално". Слично рјешење увео је и Шеин, који нуди филтер "ЕУ складиште". Његовим одабиром приказују се артикли који се већ налазе унутар Европске уније и не подлијежу новој паушалној накнади.
Иако наручивање робе из складишта унутар ЕУ спашава купце од нових трошкова, таква опција ипак има своје мане. Понуда производа на европском тлу је често знатно скромнија и сиромашнија него у огромним кинеским дистрибутивним центрима.
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Такође, саме почетне цијене појединих артикала могу бити нешто више него код производа који се шаљу директно из Кине. Купци ће због тога у будућности морати добро да процијене да ли им се више исплати платити вишу цијену самог производа у ЕУ или додатну таксу за пошиљке које стижу из Азије.
Ова фиксна накнада од три евра није трајно рјешење. Ријеч је о прелазној мјери која ће остати на снази до 2028. године, када би требало да ступи на снагу свеобухватна и потпуна реформа царинског система Европске уније. До тада, љубитељи онлајн шопинга мораће отворити четворе очи и пажљиво провјеравати локацију слања прије него што кликну на дугме за плаћање, преноси Клик.хр.
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