Заборавите на тестамент: Овај документ нико не може оборити на суду

Аутор:АТВ редакција
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Питање расподјеле имовине за живота често изазива велике недоумице и породичне сукобе, посебно када родитељи желе да цјелокупну имовину оставе само једном дјетету, а да притом избјегну будуће дуготрајне судске спорове.
Многи вјерују да је тестамент најсигурније рјешење, али пракса показује да се он често лако обара на суду због "нужног дијела". Срећом, постоји далеко сигурнији правни механизам уговор о уступању и расподјели имовине за живота. Овај документ омогућава мајци или оцу да све оставе само једном насљеднику, уколико су испуњени јасни законски услови.
Према актуелним законским прописима, предак може уговором својим потомцима уступити и раздијелити имовину. Међутим, да би овај уговор био правно пуноважан, обавезујући и апсолутно необорив, мора бити испуњен један кључни услов: сагласност свих уступиочевих потомака који би по закону били позвани да га наслиједе.
Правна сигурност овог посла почива управо на чињеници да су сви потенцијални насљедници упознати са намјерама претка и да су се са њима званично усагласили пред нотаром.
Законодавац је условио пуноважност уговора учешћем и сагласношћу свих потомака, али нигдје није прописао обавезу да се имовина мора фактички и физички уступити свима.
Приликом закључења уговора, родитељ нема никакву обавезу да потомцима једнако раздијели имовину. Штавише, предак уопште не мора сваком потомку оставити макар и минималан дио:
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Мајка има пуно законско право да цјелокупну своју имовину остави искључиво једном сину или кћерки.
Да би тај уговор био потпуно важећи, једини услов је да се друга дјеца изричито усагласе са таквом расподјелом.
Овим потписом они се унапријед одричу права да ту одлуку касније оспоравају или да траже нужни дио након смрти родитеља.
Иако је идеалан сценарио да сви потомци потпишу уговор истовремено код нотара, закон предвиђа рјешења и за другачије животне ситуације. Уколико неки потомак у тренутку склапања уговора није дао своју сагласност, он то може учинити накнадно, чиме уговор накнадно добија пуну правну снагу.
Уговор ће остати пуноважан чак и ако потомак који није дао сагласност премине прије уступиоца, под условом да иза себе није оставио своје потомство. Апсолутно иста правила важе и уколико се потомак, који се претходно није сагласио, накнадно одрекне насљеђа или званично буде оглашен недостојним за насљеђивање.
Приликом планирања расподјеле насљедства, изузетно је важно знати једно строго временско ограничење. Уговор о уступању и расподјели имовине за живота обухвата искључиво ону имовину која реално постоји и која је у власништву родитеља у самом моменту потписивања уговора.
Било која имовина, покретна или непокретна, коју предак стекне након што је уговор закључен, не улази у ову расподјелу нити припада аутоматски оном дјетету које је добило претходну имовину. Уколико родитељ жели да и накнадно стечену имовину уступи и заштити на исти начин, мора се покренути потпуно нова правна процедура и закључити нов уговор уз идентичне услове сагласности потомака као и за први уговор, преноси Курир.
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