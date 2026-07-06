Појавио се снимак хапшења познате ријалити учеснице

Аутор:АТВ редакција
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Синоћ, у недјељу увече, 5. јула, ухапшена је позната ријалити учесница Лаура Пргомет због инцидента који је изазвала у једном кафићу у Дубровнику.
Наиме, она је улетјела у познати кафић око 20.30 часова, након чега је почела да баца инвентар и преврће ствари, али и напада људе.
Одмах је контактирана полиција, која је изашла на лице мјеста и ухапсила ријалити учесницу.
Сад је на ТикТоку процурио видео привођења најпознатије хрватске ријалити звијезде. На њему се може чути вриштање и понављање реченице: ‘Пусти ме!’.
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Она је вриштала све вријеме и отимала се из руку полицајаца, а онда је почела да вријеђа.
Свједок испричао шта се догодило
Како прича свједок, гости који су се затекли на тераси, нису се угодно осјећали и многи су се одлучили напустити мјесто догађаја, како би што прије избјегли већи инцидент.
Полиција је остала скоро до 2.00 по поноћи, а кафић је претрпио штету не само због поломљених чаша, него и због гостију који су у журби отишли без да су платили пиће!
Тераса је "у хипу“ постала празна, преноси Телеграф.
@andrijanaglic2 ♬ original sound - Andrija Naglić
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