Ево ко је Јелена Струњаш, дадиља дјеце Новака Ђоковића

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић на Централном терену Вимблдона игра меч четвртог кола против Романа Сафијулина, а на трибинама тениског храма је уз српског тенисера његова породица и мистериозна дадиља.
Ђоковић је у походу ка 25. Грен слему кренуо у присуству породице. Уз њега је супруга Јелена, као и његова дјеца Тара и Стефан. Уз њих је и мистериозна дадиља која води рачуна о дјеци.
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У питању је Јелена Струњаш која је већ годинама уз Новака и Јелену и чува насљеднике.
Дадиља Стефана и Таре Ђоковић већ годинама ради у породици Ђоковић и брине о дјеци Новака и Јелене. Српски тенисер и његова супруга имају велико повјерење у њу, с обзиром да она не само да води рачуна о дјеци у њиховом одсуству, већ је и изузетно посвећена педагошком раду са њима, што Новак и Јелена Ђоковић изузетно цијене.
Јелена Струњаш је с годинама постала дио фамилије Ђоковић, све чешће је на турнирима, што се да примијетити и на овогодишњем Вимблдону.
Како су раније писали бројни домаћи и свјетски таблоиди, а њено име се није објављивало у јавности, морала је да има поприлично високе квалификације да би могла да се запосли код породице Ђоковић.
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Поред високих препорука претходних послодаваца, Новаку и Јелени је било од изузетне важности да дадиља зна стране језике, али и да је квалификована за педагошко - методички рад са Стефаном и Таром, с обзиром да су и Новак и Јелена до детаља посвећени развоју и васпитању своје дјеце.
Уз то, подразумијевала се и апсолутна дискреција.
С обзиром да проводи малтене 24 сата дневно са породицом Ђоковић, како на турнирима, тако и у њиховом дому у Монте Карлу или једној од многобројних дестинација за одмор, рецимо у кући породице Ђоковић у Марбељи, дадиља је морала да потпише НДА уговор (Нон Дискложур Агримент), по коме се обавезала да неће откривати ништа о свом послу у јавности. То се, наравно, односи и на приватне информације и анегдоте из живота породице Ђоковић, али и на услове у којима ради, колика јој је плата, како јој изгледа свакодневни посао.
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Потписивање уговора о тајности није формалност, већ неопходност која гарантује да ниједан приватни тренутак, ниједан детаљ из породичног живота неће бити изложен јавности.
Једноставно, као и сваки свјетски суперстар, Новак Ђоковић много улаже у очување приватности, нарочито у временима када су папараци свуда око њега и његове породице, и гдје и најмањи детаљ може да заврши на насловним странама таблоида. Управо је због тога дадиља постала стуб сигурности за Стефана и Тару и њихову приватност.
Како ствари стоје, с обзиром да је годинама у породици Ђоковић, јасно је да је и те како испунила све потребне услове.
Стефан и Тара Ђоковић се васпитавају на мало другачији начин него неке старије генерације, укључујући Новака и Јелену. Управо је о томе једном приликом говорила и сама Јелена Ђоковић, откривши да "њихова дјеца припадају првој генерацији у породици која никада није добијала батине – нешто што се не може узети здраво за готово у друштву које је дуго подносило супротне методе".
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"Стефан и Тара су прва генерација дјеце у нашој породици која никада није добила батине. Ја сам их добијала од својих родитеља, моја мајка прије мене, отац, баба и деда, Новакови такође. Вјерујем да то што не одговарамо на грешке и погрешно тумачење емоција насиљем заиста може промијенити свијет. Сматрам да је то један велики квантни скок у мијењању историје и будућности", рекла је Јелена Ђоковић једном приликом.
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