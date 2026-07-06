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Да ли сте видјели Ину? Нестао пас, власници нуде 1.000 марака за информацију

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 12:03

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Ина, пас који је нестао у Сарајеву.
Фото: Screenshot/Facebook

У Сарајеву је крајем јуна нестао власнички пас, ловни теријер, чије је име Ина.

Ина има око десет килограма и малог је раста. Скоро је потпуно црна, а има мало смеђе боје око њушкице и на ногама. Нема огрлицу.

Власници упозоравају да је псић преплашен и да бјежи, те неће прићи странцима. Упозоравају: "Не покушавајте је хватати, бјежат ће! Потребна нам је брза дојава тачне локације."

нестао пас
нестао пас

Власници нуде и 1000 КМ награде за информацију која их доведе до Ине, а можете им се јавити на 061 546 367 062 897 383.

Псић је виђен синоћ у Халиловићима, код великог Бинга, власници додају: "Не прилази главној цести, углавном је иза око пруге." Претпостављају да сад може бити и на Ступу или Илиџи.

Нуди се 1.000 КМ награде, преноси Радио Сарајево.

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Сарајево

потрага

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