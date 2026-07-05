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Положени вијенци на споменик палим борцима у Костајници

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 13:50

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У Костајници је данас обиљежен Дан бораца ове локалне заједнице и положени вијенци на споменик борцима погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Фото: Срна

У Костајници је данас обиљежен Дан бораца, а тим поводом положени су вијенци на споменик борцима погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Предсједник Борачке организације општине Костајница Мирослав Маринковић изјавио је Срни да су у Одбрамбено-отаџбинском рату погинула 42 борца са подручја ове општине, док је након рата евидентирано 128 ратних војних инвалида.

Подсјетио је 22. јуна 1992. године у Костајници основан Први српски одред, који је касније прерастао у Костајнички батаљон, а његови борци први пут су упућени на ратиште 23. јула 1992.

"Од тада па до завршетка рата борци из Костајнице учествовали су у борбама на подручју Добоја и Србобрана. Били су у саставу Новоградске бригаде, 11. дубичке бригаде, учествовали су у пробоју коридора, као и у саставу 43. приједорске и 16. бањалучке бригаде", рекао је Маринковић.

Према његовим ријечима, на подручју Костајнице данас има 619 демобилисаних бораца.

"Положај бораца се постепено побољшава. Борачки додатак је повећан, а демобилисани борци који нису остварили услове за пензију добили су примања у висини два борачка додатка. Ипак, увијек има простора за додатно унапређење њиховог положаја", истакао је Маринковић.

Пантелија Ћургуз, који је 1995. године командовао одбраном западнокрајишких општина, рекао је да допринос бораца са подручја Костајнице посебно цијени због њихове улоге у завршним ратним дејствима.

"Сјећамо се септембра 1995. године и чињенице да хрватска војска управо овдје није успјела да успостави мостобран. Да ови борци нису имали ратно искуство, од 11. дубичке до 16. крајишке, и висок ниво мотивације, сасвим сигурно би било више жртава и теже борбе. Зато изражавам захвалност свим људима који су тих дана учествовали у одбрани и извојевали часну побједу", рекао је Ћургуз.

Вијенце су положили представници борачких организација из Костајнице, Козарске Дубице и Приједора, преноси Срна.

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Тагови :

Костајница

положени вијенци

погинули борци

Одбрамбено-отаџбински рат

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