На Дан жалости пуштали музику: Кажњен кафић у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука уручили су прекршајне налоге правном и одговорном лицу у једном бањалучком угоститељском објекту због непоштовања Дана жалости у Републици Српској.
Како је саопштено из полиције, прекршајни налози су изречени због кршења одредби члана 12. Закона о обиљежавању Дана жалости Републике Српске.
Наиме, полицијски службеници су синоћ, 4. јула око 23.00 часа, током контроле утврдили да је у поменутом угоститељском објекту у Бањалуци прекршена законска обавеза обиљежавања Дана жалости, који је прогласила Влада Републике Српске.
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