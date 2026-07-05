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На Дан жалости пуштали музику: Кажњен кафић у Бањалуци

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 11:57

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На Дан жалости пуштали музику: Кажњен кафић у Бањалуци
Фото: ATV

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука уручили су прекршајне налоге правном и одговорном лицу у једном бањалучком угоститељском објекту због непоштовања Дана жалости у Републици Српској.

Како је саопштено из полиције, прекршајни налози су изречени због кршења одредби члана 12. Закона о обиљежавању Дана жалости Републике Српске.

Наиме, полицијски службеници су синоћ, 4. јула око 23.00 часа, током контроле утврдили да је у поменутом угоститељском објекту у Бањалуци прекршена законска обавеза обиљежавања Дана жалости, који је прогласила Влада Републике Српске.

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Тагови :

Дан жалости

Бањалука

Казна

Кафић

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