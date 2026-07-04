Препознајете ли жену са снимка: Траже је због несвакидашње крађе

Аутор:АТВ редакција
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У сарајевској продавници Зека Комерц надзорне камере забиљежиле су крађу електричног тротинета вриједног око 800 КМ.
Према наводима власника, тротинет је из продајног простора однијела женска особа, а цијели догађај забиљежен је на камери.
Фотографије са сигурносних камера објављене су како би се помогло у расвјетљавању овог случаја.
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Из Зека Комерца наводе да је крађа пријављена надлежним полицијским органима, који предузимају мјере и радње на идентификацији починиоца и расвјетљавању свих околности догађаја.
Власници апелују на грађане да, уколико имају информације које би могле помоћи истрази, о томе обавијесте полицију.
Електрични ромобил који је украден процијењен је на око 800 конвертибилних марака. Полицијска истрага је у току.
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