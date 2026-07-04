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Препознајете ли жену са снимка: Траже је због несвакидашње крађе

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 20:05

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Жена украла тротинет у Сарајеву
Фото: Screenshot / YouTube

У сарајевској продавници Зека Комерц надзорне камере забиљежиле су крађу електричног тротинета вриједног око 800 КМ.

Према наводима власника, тротинет је из продајног простора однијела женска особа, а цијели догађај забиљежен је на камери.

Фотографије са сигурносних камера објављене су како би се помогло у расвјетљавању овог случаја.

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Из Зека Комерца наводе да је крађа пријављена надлежним полицијским органима, који предузимају мјере и радње на идентификацији починиоца и расвјетљавању свих околности догађаја.

Власници апелују на грађане да, уколико имају информације које би могле помоћи истрази, о томе обавијесте полицију.

Електрични ромобил који је украден процијењен је на око 800 конвертибилних марака. Полицијска истрага је у току.

(Црна хроника)

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Тагови :

Крађа

електрични тротинет

Сарајево

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