Александар Лазић отет и закопан по рецепту кланова: Ко стоји иза ликвидације

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Убиство Александра Лазића (40) из Старе Пазове које је полиција расвијетлила послије неколико мјесеци истраге, извршено је по рецепту озлоглашених криминалних кланова
Како каже извор "Курира", у начину на који је ликвидиран Александар Лазић види се "модус операнди" врачарског, односно кавачког клана за који ова београдска криминална група, како истражитељи сумњају, ради.
Градови и општине
Интервентна кардиологија у Бијељини на високом нивоу
"Мушкарац је најприје отет, затим мучен и на крају убијен. Да би се прикрио злочин, тијело је потом сакривено, у овом случају закопано. Исти систем рада, односно елиминисања супарника, има и кавачки клан, односно њихова испостава у Београду, врачарци", каже извор.
Подсјетимо, полиција је јуче саопштила да су ухапшени П. Ј. (44) и П. Ј. (19) из Руме због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело тешко убиство над Александром Лазићем (1986) из Старе Пазове.
"Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Службе за сузбијање криминала, Службе за борбу против корупције, Управе за технику и ПУ Сремска Митровица, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, ухапсили су П. Ј. (1982) и П. Ј (2007) из Руме, због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело тешко убиство над Александром Лазићем (1986) из Старе Пазове. Припадници МУП-а су поступали по пријави нестанка лица", наведено је у саопштењу:
Свијет
Брисел коначно признао: ЕЕС систем има проблеме
"Оперативним радом утврђено је да су у првој половини априла осумњичени оштећеног физички злостављали у изнајмљеном стану у Руми, усљед чега је он подлегао повредама, а након тога његово тијело пребацили у породичну кућу коју повремено користе, а након пар дана, како би прикрили ово кривично дјело, закопали га у дворишту".
Полиција је јуче са тужиоцем Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици извршила увиђај мјеста догађаја, и том приликом пронађено је закопано тијело у фази распадања, које је по налогу тужиоца пребачено на Институт за судску медицину у Новом Саду, ради обдукције.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици.
Извор каже да се мотив овог злочина утврђује, као и на који је тачно начин жртва убијена.
"Тијело је у поодмаклој фази распадања, па би обдукција требало да покаже на који начин је мушкарац убијен. Такође, утврђује се и због чега је жртва отета и мучена до смрти, да ли овај случај има везе са обрачуном криминалних кланова или је у питању нешто сасвим друго. Истрага је у току", каже извор и подсјећа да су припадници криминалних група посљедњих година радиле по истом принципу.
Здравље
Како функционише нова апликација Е-превенција и шта доноси пацијентима?
Посљедњи у низу сличних злочина, подсјетимо, откривен је у марту када је полиција у шуми код Пожаревца пронашла закопано тијело Милана Стоковића (26) из Земуна који се водио као нестао.
"Сумња се да је Милан Стоковић убијен 14. октобра 2025. године, а његово тијело је потом закопано. Претходно је отет у Београду, мучен, испитиван и убијен. Истрага је показала да иза овог суровог убиства стоји наводно врачарски клан", подсјећа извор.
Врачарски клан, како се сумња, стоји иза још једног убиства које је извршено на малтене идентичан начин. Наиме, припадницима врачарског клана, на чијем су челу према оптужници били Никола Вушовић и Радоје Звицер, суди се за убиство Александра Халабрин (26), који је нестао 20. марта 2020.
Његово тијело пронађено је два мјесеца касније, закопано у плитком гробу у насељу Сопот. Према оптужници, Халабрин је убијен у једном стану у Београду, а потом је његово тијело пребачено у Сопот и закопано.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
7 ч0
Србија
7 ч0
Србија
22 ч0
Србија
1 д0
Најновије
21
32
21
18
21
12
21
03
20
43
Тренутно на програму