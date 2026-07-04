Преживио 10 атентата, пао на каси: Познати криминалац ухваћен у шортсу и јапанкама

Аутор:АТВ редакција
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Оперативци Одјељења криминалистичке полиције (ОКП) ПУ Нови Сад упали су у продавницу у којој је бивши вођа Партизанове навијачке групе "Забрањени" Ненад Алајбеговић Алибег куповао цигарете, оборили га на под и ставили му лисице на руке.
Он се у Новом Саду скривао под лажним идентитетом.
Муњевитом акцијом, оперативци ОКП-а пришли су с леђа Ненаду Алајбеговићу (45) из Београда - безбједносно интересантном лицу за којим је било расписано више потјерница широм Србије - и брзо га разоружали.
Он је у продавницу ушао лежерно одјевен, у мајици, шортсу и јапанкама, док је у рукама, како се види на снимку са сигурносних камера, држао телефон и новчаник. У моменту када је Алајбеговић руком показивао продавцу које цигарете жели, с леђа су му пришли оперативци и спустили га на под.
Извор близак истрази открива да је осумњичени у тренутку хапшења био изузетно опасан и спреман да пружи отпор. Оперативци ОКП-а су, међутим, реаговали брже - опколили су га и неутралисали прије него што је стигао да посегне за оружјем.
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На снимку се види да су му на продајном пулту остале личне ствари, међу којима су телефон и новчаник, док је за појасом бјегунца пронађен напуњен пиштољ са метком у цијеви.
Код осумњиченог је пронађен читав арсенал и професионална опрема: пиштољ марке "ЦЗ" калибра 7,65 мм (са метком у цијеви), 17 пиштољских метака калибра 7,65 мм и један пушчани метак калибра 7,62 мм. Такође, пронађени су панцирни прслук који је носио на себи, дигитална вага за прецизно мјерење са траговима бијеле прашкасте супстанце налик на амфетамин, као и лажна возачка дозвола на име Ковач, коју је користио за скривање идентитета.
Како се сазнаје, Алајбеговић је вишеструки повратник са дебелим кривичним досијеом, који је годинама робијао због оружја, дроге и насиља. За њим су трагали судови и друге полицијске управе, а у Новом Саду се крио под лажним именом.
Uhapšen Alibeg‼️Vodja nekadašnje grupe Zabranjeni👈— Sloter Nik (@SloterNik61) July 4, 2026
Dok je kupovao cigarete u lokalnoj prodavnici u Novom Sadu, policija u civilu ga je privela pravdi🫵
Pronašli su mu pištolj i pancir😎
A lepo im je rečeno da sa državom nema šale i zezanja, a oni opet prave budale od sebe🤣 pic.twitter.com/k6FFpSpTAC
Случај је одмах преузело Више јавно тужилаштво (ВЈТ) у Новом Саду. Против Алајбеговића је поднесена кривична пријава за два тешка кривична дјела: недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја (Члан 348. став 1. КЗ РС), као и фалсификовање исправе (Члан 355. став 2. КЗ РС).
Осумњиченом је одређено полицијско задржавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужиоцу на саслушање.
Како подсјећа медији, у пуцњави која се раније догодила на Новом Београду упуцан је навијач Партизана Н. К. (30), који је тада био у друштву Ненада Алајбеговића Алибега.
Алајбеговић је до сада најмање 10 пута избјегао смрт. Био је мета напада и када је непозната особа испалила више метака у његовом правцу док се налазио на мјесту возача у аутомобилу, али је тада остао неповријеђен.
Према независним изворима, бивши вођа навијачке групе "Забрањени" добро је познат полицији. Против њега је поднесено чак 67 кривичних пријава, а према неким подацима, први пут је приведен када је имао само 12 година, односно прије него што је постао кривично одговоран, преноси Радио Сарајево.
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