Ужас на београдском гробљу: Оскрнављено 35 гробница

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Скрнављње гробова од стране непознатих починилаца догодило се вечерас на Мокролушком гробљу у Београду. Према првим информацијама уништено је 35 гробница.
Како се сазнаје, лопови су исјекли металне сандуке у гробницама и поотварали велики број гробних мјеста, након чега су побјегли прије доласка полиције.
На лицу мјеста налази се више полицијских патрола које обављају увиђај, док се интензивно трага за починиоцима. Истражиоци прикупљају трагове и утврђују све околности под којима је извршено ово кривично дјело.
Хроника
Дијете повријеђено у тржном центру у Сарајеву: Врата лифта му захватила прсте?
- Овако нешто се не памти. Брука и срамота. Краду и мртве. Заиста је невјероватно да се овако нешто догађа. Надамо се да ће се тим лицима ући у траг - прича извор који је порталу Курир доставио информацију.
За сада није познато да ли је нешто украдено из гробница нити колика је материјална штета. Више информација очекује се након завршетка увиђаја и званичног саопштења полиције. Истрага је у току.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
26 мин0
Градови и општине
49 мин0
Регион
51 мин0
Регион
54 мин0
Србија
3 ч0
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
6 ч0
Најновије
22
39
22
36
22
21
22
20
22
12
Тренутно на програму