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Ужас на београдском гробљу: Оскрнављено 35 гробница

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 22:36

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Ужас на београдском гробљу: Оскрнављено 35 гробница
Фото: Pexel/Mike Bird

Скрнављње гробова од стране непознатих починилаца догодило се вечерас на Мокролушком гробљу у Београду. Према првим информацијама уништено је 35 гробница.

Како се сазнаје, лопови су исјекли металне сандуке у гробницама и поотварали велики број гробних мјеста, након чега су побјегли прије доласка полиције.

На лицу мјеста налази се више полицијских патрола које обављају увиђај, док се интензивно трага за починиоцима. Истражиоци прикупљају трагове и утврђују све околности под којима је извршено ово кривично дјело.

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- Овако нешто се не памти. Брука и срамота. Краду и мртве. Заиста је невјероватно да се овако нешто догађа. Надамо се да ће се тим лицима ући у траг - прича извор који је порталу Курир доставио информацију.

За сада није познато да ли је нешто украдено из гробница нити колика је материјална штета. Више информација очекује се након завршетка увиђаја и званичног саопштења полиције. Истрага је у току.

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Тагови :

Гробље

инцидент

скрнављење гробова

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