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Из Дунава извучена грдосија дуга скоро 2.5 метра и тешка 91 килограм

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 19:19

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Огроман сом извучен из Дунава.
Фото: milanpanic80/Instagram/Screnshot

Риболовац Милан Панић из Доњег Милановца, из Дунава је извукао сома дугог 246 центиметара и тешког 91 килограм.

Ријеч је о његовом личном рекорду, али и једном од највећих сомова уловљених у овом дијелу Дунава посљедњих година. Фотографије и видеоснимци огромне рибе убрзо су постали вирални на друштвеним мрежама.

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Уз објављене фотографије, Панић није крио одушевљење постигнутим успјехом.

"Ово стварно више нема смисла. Рекорди су ту да се обарају, а овај пут мој нови рекорд – 246 цм и 91 кг", написао је у шаљивом тону.

Извлачење сома тешког готово 100 килограма није било нимало једноставно. Како је испричао, у борби с ријечним дивом помогао му је пријатељ Мишко из Ниша, који је и сам осјетио колико снаге има једна од највећих риба које настањују Дунав, преноси РадиоСарајево.

"Мој друг и брат Мишко из Ниша имао је прилику да осјети снагу и уживање борећи се с овом рибом, а нашој срећи није било краја. Наравно, славило се до зоре", поручио је Панић.

Фотографије одушевиле љубитеље риболова

Објављене фотографије изазвале су велико интересовање на друштвеним мрежама. Многи корисници остали су запањени величином уловљеног сома, чија глава једва стаје у кадар, док метар положен уз тијело потврђује импресивну дужину од готово два и по метра.

Овакви улови ријеткост су чак и на Дунаву, једној од највећих европских ријека, због чега је Панићев рекорд привукао пажњу риболоваца и заљубљеника у природу из цијелог региона.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дунав

риболов

Сом

Риба сом

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