Молотовљев коктел бачен на аутомобил породице Славковић

Аутор:АТВ редакција
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Непознате особе бациле су током ноћи Молотовљев коктел на аутомобил Славка Славковића у селу Рабовац код Липљана.
Његов син Милош каже да је, након што је чуо експлозију, успио да угаси пожар и спријечи да се ватра прошири на породичну кућу.
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Милош је испричао је да је око 2.15 послије поноћи чуо експлозију и одмах истрчао из куће.
"У двориште су ушли непознати људи, бацили Молотовљев коктел на аутомобил и запалили га. Чуо сам експлозију, у првом тренутку нисам знао шта да радим, али сам успио да угасим пожар и спријечим већу катастрофу", рекао је Милош за "Косово онлајн".
Додао је да због мрака и брзине догађаја није успио да види нападаче.
Породица је о инциденту одмах обавијестила полицију, која је извршила увиђај.
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Према наводима Славковића, припадници полиције пронашли су и изузели предмете за које се сумња да су коришћени приликом напада, укључујући стаклене и пластичне флаше са бензином и салветама.
Милош каже да се лично није уплашио, али признаје да породица осјећа забринутост због свега што се догодило.
Славко Славковић поручио је да, упркос инциденту, нема намјеру да напусти своје село.
Подсјетио је да је његова породица и раније била мета различитих инцидената.
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"Крали су нам краве, запалили њиву са јечмом, много се крало по селу. Не видим зашто би некоме сметале српске регистарске ознаке. Надам се да ће полиција пронаћи одговорне", рекао је Славковић.
Истакао је да за претходне инциденте, како тврди, нико није одговарао.
Славко Славковић отац је десеторо дјеце, од којих четворо и даље живи са породицом у Рабовцу.
Према његовим ријечима, у овом мјесту код Липљана некада је било 56 српских домаћинстава, док данас у селу живи још око двадесетак српских породица.
Инцидент долази у периоду појачаних тензија на Косову и Метохији. Полиција је обавила увиђај, а за сада нема информација да су осумњичени идентификовани.
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Безбједносни инциденти у срединама у којима живи српска заједница на Косову и Метохији повремено изазивају забринутост локалног становништва. Надлежни органи за сада нису саопштили више детаља о овом случају.
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