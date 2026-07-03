Logo

Молотовљев коктел бачен на аутомобил породице Славковић

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 18:25

Коментари:

0
Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Непознате особе бациле су током ноћи Молотовљев коктел на аутомобил Славка Славковића у селу Рабовац код Липљана.

Његов син Милош каже да је, након што је чуо експлозију, успио да угаси пожар и спријечи да се ватра прошири на породичну кућу.

Новак Ђоковић Вимблдон 2026

Тенис

Ђоковић у осмини финала: Француз га намучио, али Србин је ипак класа

Милош је испричао је да је око 2.15 послије поноћи чуо експлозију и одмах истрчао из куће.

"У двориште су ушли непознати људи, бацили Молотовљев коктел на аутомобил и запалили га. Чуо сам експлозију, у првом тренутку нисам знао шта да радим, али сам успио да угасим пожар и спријечим већу катастрофу", рекао је Милош за "Косово онлајн".

Додао је да због мрака и брзине догађаја није успио да види нападаче.

Полиција обавила увиђај

Породица је о инциденту одмах обавијестила полицију, која је извршила увиђај.

era ojdanic

Сцена

Драма у породици Ере Ојданића, реаговали Хитна и полиција

Према наводима Славковића, припадници полиције пронашли су и изузели предмете за које се сумња да су коришћени приликом напада, укључујући стаклене и пластичне флаше са бензином и салветама.

Милош каже да се лично није уплашио, али признаје да породица осјећа забринутост због свега што се догодило.

"Нећу да напустим Рабовац"

Славко Славковић поручио је да, упркос инциденту, нема намјеру да напусти своје село.

Подсјетио је да је његова породица и раније била мета различитих инцидената.

психијатар-доктор

Свијет

Стезање каиша у Њемачкој: Стижу радикална правила за боловање

"Крали су нам краве, запалили њиву са јечмом, много се крало по селу. Не видим зашто би некоме сметале српске регистарске ознаке. Надам се да ће полиција пронаћи одговорне", рекао је Славковић.

Истакао је да за претходне инциденте, како тврди, нико није одговарао.

Српска заједница у Рабовцу

Славко Славковић отац је десеторо дјеце, од којих четворо и даље живи са породицом у Рабовцу.

Према његовим ријечима, у овом мјесту код Липљана некада је било 56 српских домаћинстава, док данас у селу живи још око двадесетак српских породица.

Инцидент долази у периоду појачаних тензија на Косову и Метохији. Полиција је обавила увиђај, а за сада нема информација да су осумњичени идентификовани.

Мерцедес

Ауто-мото

Хиљаде радника ''Мерцедеса'' у штрајку

Безбједносни инциденти у срединама у којима живи српска заједница на Косову и Метохији повремено изазивају забринутост локалног становништва. Надлежни органи за сада нису саопштили више детаља о овом случају.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Запаљен аутомобил

Косово и Метохија

Коментари (0)

Више из рубрике

Филмска потјера: Бјежао од полиције мотором, па слетио право у ријеку

Србија

Филмска потјера: Бјежао од полиције мотором, па слетио право у ријеку

3 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Србија

Детаљи милионске изнуде у Београду: Малољетник ухапшен због језивих пријетњи бизнисмену

4 ч

0
Болница

Србија

Тинејџера ударила струја због ТикТок изазова: Познато у каквом је стању

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Србија

Ухапшен припадник ОВК осумњичен за убиство српског брачног пара

4 ч

0

  • Најновије

20

37

Важна промјена за запослене у Њемачкој

20

36

Мушкарац ухапшен, мора да плати 2.500 евра због више прекршаја

20

23

Слога почела припреме: Огњеновић преузео кормило, стигло седам Шпанаца

20

18

Међународни дан без пластичних кеса: 50 одсто свеукупног отпада чини амбалажа

20

13

Један Лото играч ће сањати број 14: Резултати и извучени бројеви у 53. колу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима