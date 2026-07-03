Стезање каиша у Њемачкој: Стижу радикална правила за боловање

Аутор:АТВ редакција
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Странке владајуће коалиције у Њемачкој (ЦДУ, ЦСУ и СПД) договориле су се о великом пакету реформи који доноси знатно строжа правила у вези са одласком на боловање. Овај потез већ је изазвао оштре критике синдиката и јавности, док послодавци трљају руке.
Владајућа коалиција намјерава законом прописати подношење потврде о неспособности за рад (АУ) већ од првог дана болести, пишу њемачки медији. Тренутно је љекарска потврда законски потребна тек од четвртог дана одсуства.
Укида се боловање преко телефона
Једна од највећих промјена односи се на укидање праксе која је заживјела крајем 2023. године.
„Боловање издато телефоном биће укинуто“, наводи се у документу коалиције.
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Ова мјера је уведена током пандемије корона вируса како би се спријечило ширење заразе у чекаоницама и омогућавала је радницима са лакшим симптомима да добију до пет дана боловања без одласка у ординацију. Сада се та опција брише, али ће дигиталне видео-консултације са љекарима и даље остати доступне.
Такође, најављене су и строже казне за лажна боловања. Према важећем кривичном закону, издавање нетачних љекарских потврда кажњава се новчано или затвором до двије године, а нове реформе предвиђају још ригорозније санкције.
Разлоге за ове строге мјере појаснио је њемачки канцелар Фридрих Мерц (ЦДУ), који је нагласио да је ниво изостанака с посла због болести постао претјеран.
Статистика: Међу осигураницима фонда АОК, просјечан број дана боловања у 2025. години износио је 23,3 дана, што је благи пад у односу на претходну годину (23,9 дана), али и даље значајно више него 2017. године када је просјек био 19 дана.
Мерц је ипак напоменуо да фирме могу одступити од ових правила кроз индивидуалне или колективне уговоре о раду.
Рајнер Дулгер, предсједник Савеза њемачких удружења послодаваца (БДА), поздравио је нове мјере тврдећи да коалиција исправно реагује на високу стопу боловања у поређењу са другим земљама.
С друге стране, синдикати су брутално искритиковали овај потез:
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Ово је испуњавање „антисоцијалне листе жеља“ послодаваца које ће преоптеретити ординације љекара опште праксе.
"Ако се од радника очекује да се од првог дана вуку љекару - на примјер, са грипом -то одражава темељну културу неповјерења. Радници нису забушанти."
Министарка здравства Нина Варкен (ЦДУ) брани одлуку и поручује да нико неће морати ићи на посао болестан, али признаје да је телефонско боловање превише спустило праг за одлазак на кућно лијечење, због чега је укидање ове пандемијске мјере, према њеном мишљењу, потпуно оправдан, пише Радио Сарајево.
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