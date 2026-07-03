Logo

Награде и попусти за 30 минута ходања сваког дана: Велика Британија уводи нови програм

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 16:18

Коментари:

0
Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама
Фото: Unsplash

Почетком наредне године британска Национална здравствена служба планира да почне награђивати грађане који сваког дана ходају 30 минута.

Програм под називом "Маратон мјесечно" предвиђа да учесници свакодневно пјешаче око пола сата, чиме би током мјесеца прешли приближно 42 километра, односно дужину маратонске трке, преноси ББЦ.

илу-болница-16052026

Србија

Тинејџера ударила струја због ТикТок изазова: Познато у каквом је стању

Сарадња са Бренданом Фостером

Учесници ће своје шетње моћи да евидентирају путем интернета, мобилних телефона или паметних сатова, а они који успјешно испуне мјесечни изазов имаће право на различите погодности, укључујући награде и попусте.

Програм се развија у сарадњи са бившим олимпијским освајачем медаље Бренданом Фостером, оснивачем трке "Велики сјеверни маратон", који је на позив НХС Енглеске учествовао у креирању кампање за подстицање грађана на више кретања.

Иницијатива је дио 10-огодишњег здравственог плана за Енглеску, чији је циљ повећање физичке активности становништва и смањење оптерећења здравственог система.

Кобна физичка неактивност

Према подацима НХС-а, физичка неактивност повезана је са сваким шестим смртним случајем, док се физички неактивним сматрају особе које недјељно имају мање од 30 минута умјерене физичке активности.

Лопта Трионда

Фудбал

Како функционише сензор у лопти који је Хрватску избацио са Мундијала

Истраживање организације Спорт Енгланд показало је да је до новембра 2025. године готово четвртина одраслих становника Енглеске, односно око 12 милиона људи, спадала у ту категорију.

Према процјенама надлежних, особе које пјешаче најмање 30 минута пет пута недјељно могу да продуже очекивани период здравог живота за чак четири године.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Велика Британија

Награда

ходање

Коментари (0)

Више из рубрике

Бака одбила комшију за полни однос, он је избо ножем седам пута!

Свијет

Бака одбила комшију за полни однос, он је избо ножем седам пута!

3 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Свијет

"ЕУ се претвара у војно-политичко-економски блок"

4 ч

0
На овој фотографији коју је доставила Полицијска управа града Таклобана, полицајци стоје испред Националне средње школе „Сан Хозе” након што је подручје блокирано усљед пуцњаве унутар школе, у граду Таклобану, у централним Филипинима, у понедјељак, 22. јуна 2026. године.

Свијет

Масакр у школи на Филипинима због видео-игрице

4 ч

0
спасен човјек испод рушевина након 8 дана у Венецуели

Свијет

Мушкарац извучен из рушевина у Венецуели након осам дана

5 ч

0

  • Најновије

18

29

9, 8 милиона КМ за нове цијеви: Бањалука се задужује за спас грејне сезоне

18

25

Молотовљев коктел бачен на аутомобил породице Славковић

18

25

Сода бикарбона и паста за зубе: Смјеса која ће вам олакшати чишћење

18

20

Ђоковић у осмини финала: Француз га намучио, али Србин је ипак класа

18

13

Драма у породици Ере Ојданића, реаговали Хитна и полиција

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима