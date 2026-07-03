Награде и попусти за 30 минута ходања сваког дана: Велика Британија уводи нови програм

Аутор:АТВ редакција
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Почетком наредне године британска Национална здравствена служба планира да почне награђивати грађане који сваког дана ходају 30 минута.
Програм под називом "Маратон мјесечно" предвиђа да учесници свакодневно пјешаче око пола сата, чиме би током мјесеца прешли приближно 42 километра, односно дужину маратонске трке, преноси ББЦ.
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Учесници ће своје шетње моћи да евидентирају путем интернета, мобилних телефона или паметних сатова, а они који успјешно испуне мјесечни изазов имаће право на различите погодности, укључујући награде и попусте.
Програм се развија у сарадњи са бившим олимпијским освајачем медаље Бренданом Фостером, оснивачем трке "Велики сјеверни маратон", који је на позив НХС Енглеске учествовао у креирању кампање за подстицање грађана на више кретања.
Иницијатива је дио 10-огодишњег здравственог плана за Енглеску, чији је циљ повећање физичке активности становништва и смањење оптерећења здравственог система.
Према подацима НХС-а, физичка неактивност повезана је са сваким шестим смртним случајем, док се физички неактивним сматрају особе које недјељно имају мање од 30 минута умјерене физичке активности.
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Истраживање организације Спорт Енгланд показало је да је до новембра 2025. године готово четвртина одраслих становника Енглеске, односно око 12 милиона људи, спадала у ту категорију.
Према процјенама надлежних, особе које пјешаче најмање 30 минута пет пута недјељно могу да продуже очекивани период здравог живота за чак четири године.
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