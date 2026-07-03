Масакр у школи на Филипинима због видео-игрице

Аутор:АТВ редакција
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Стручњаци за дигиталну безбједност упозорили су да интернет предатори користе идеологију нихилистичког насилног екстремизма (НВЕ) како би систематски циљали усамљену и друштвено изоловану филипинску дјецу и подстицали их на насиље у стварном свијету.
Недавни смртоносни напад ватреним оружјем у школи у граду Таклобан, у централним Филипинима, могао би бити повезан са глобалном мрежом онлајн екстремиста која регрутује и радикализује рањиву дјецу путем популарних видео-игара, изјавили су истражитељи и стручњаци за сајбер безбједност на саслушању у Сенату 1. јула.
Овај случај указује на све распрострањенији облик онлајн радикализације познат као нихилистички насилни екстремизам (НВЕ), идеологију засновану на увјерењу да ништа нема вриједност и да ничији живот није важан, навели су истражитељи. Они су истакли да интернет предатори користе ову идеологију како би систематски проналазили усамљену, друштвено изоловану филипинску дјецу и подстицали их на насиље у стварном свијету.
Истражитељи вјерују да би овај напад могао представљати прво успјешно масовно убиство на Филипинима повезано са групом "764", фракцијом децентрализоване глобалне онлајн мреже претњи познате као "The COM" или "The Community". Ова екстремистичка мрежа обухвата подгрупе као што су "No Lives Matter" и "True Crime Community", док су америчке савезне власти групу "764" прогласиле пријетњом по националну безбједност.
NVE GROOMERS HAVE LOCAL PRESENCE IN PH— Bilyonaryo News Channel (@bncdotph) July 1, 2026
WATCH: Philippine Institute of Cyber Security Professionals Chairman Angel Redoble said it is safe to assume that nihilistic violent extremism (NVE) groups already have local members in the Philippines, not just foreign operators.
"In the… pic.twitter.com/RQKbsrYeC8
Два ученика, стара 14 и 15 година, извршила су напад 22. јуна у средњој школи Сан Хозе, при чему су убијена три ученика, а 20 је рањено. Утврђено је да је четрнаестогодишњак испалио смртоносне хице. Наводно је играо насилну сандбокс игру Горебокс и непосредно прије напада објављивао садржаје са пуцањем из ватреног оружја на интернету. Сандбокс игре су жанр видео-игара у којем играчи могу слободно да истражују, граде или уништавају виртуелни свијет уз врло мало правила или унапред дефинисаних циљева.
Овај случај је већ покренуо расправу о томе да ли би Филипини требало да снизе минималну старосну границу за кривичну одговорност, која је тренутно постављена на 15 година према Закону о малољетничком правосуђу и заштити дјеце.
Сенаторка Риса Хонтиверос, која председава сенатским одбором за жене, дјецу, породичне односе и родну равноправност, изјавила је да постоје назнаке да су оба осумњичена радикализована од стране групе "764" путем Фејсбук налога корисника под именом "Седик Рјазанов", за којег се сумња да је одрасла особа која је врбовала и манипулисала малољетницима у вези са овим нападом.
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На саслушању је Хонтиверос приказала снимке екрана који показују да је тај налог након напада остављао коментаре на профилу за који се вјерује да припада једном од осумњичених, савјетујући тинејџеру да обрише своје налоге на Дискорду, Редиту и Телеграму како би уништио доказе. Налог Рyазанова је у међувремену деактивиран.
"Могуће је да овде постоји шира мрежа и она мора бити заустављена прије него што буде још жртава", рекла је Хонтиверос.
Стручњак за сајбер безбједност Анђел Редобл (Ангел Редобле) детаљно је на саслушању објаснио како ова мрежа функционише. Он је навео да се процес регрутације одвија кроз три нивоа, а затим кулминира у седам фаза радикализације.
Први ниво представљају платформе, попут онлајн игара, гдје се дјеца први пут проналазе и контактирају. Врбоватељи најчешће циљају дјецу која су усамљена, друштвено изолована или имају проблеме са менталним здрављем. Редобл је нагласио да алгоритми додатно олакшавају овај процес.
"Алгоритам учи на који садржај сваки корисник реагује и затим му приказује све више сличног садржаја", рекао је Редобл из Филипинског института стручњака за сајбер безбједност. "Алгоритам је постао оружје."
Након тога, дјеца се пребацују на други ниво, односно приватне гејминг сервере и шифроване апликације за размјену порука као што су Дискорд и Телеграм, гдје се односи продубљују далеко од очију јавности.
Трећи ниво подразумева манипулацију кроз психолошку присилу, изолацију од породице, постепено повећавање захтјева и уцјене.
Седам фаза обухватају почетно проналажење жртве, успостављање пријатељског односа и повјерења, изолацију, принуду и оно што је Редобл назвао „статус кроз бруталност“, где чланови стичу углед унутар мреже у зависности од тога колико су екстремна њихова дјела.
‘HINDI GAMES O GAMING COMMUNITY ANG KALABAN’— The Philippine Star (@PhilippineStar) July 1, 2026
Senator Risa Hontiveros leads the Senate hearing on the school shooting in Tacloban City on Wednesday, July 1, 2026.
In her opening statement, she clarified that she’s not calling for a total ban on online games. She calls for… pic.twitter.com/B7XHSuZAf1
Након тога долази нормализација насиља, а завршна фаза је извршење насилних дјела у стварном свијету.
Аналитичар за обавјештајне податке из отворених извора Брет Моралес, који је изјавио да се инфилтрирао у групу "764" током 2025. године, потврдио је да локални врбоватељи већ дјелују на Филипинима, укључујући и организовање физичких састанака на локацијама које није желио јавно да открије.
Он је рекао да су само неколико сати након што је напад у Таклобану постао виралан почеле да се појављују објаве на интернету које величају нападаче.
Замјеник директора Полицијске групе за борбу против сајбер криминала, пуковник Ричмонд Тадина, изјавио је да је ова јединица од октобра 2025. спровела 17 акција спасавања малолетника, током којих је 24 дјеце извучено из домета мреже The COM.
Према његовим ријечима, сва спасена дјеца била су изложена изузетно насилном (горе) садржају, док је петоро прибјегло самоповријеђивању.
Филипински систем сајбер безбједности није изграђен тако да може да открије или спријечи претње повезане са нихилистичким насилним екстремизмом, изјавио је стручњак за сајбер безбедност Ешли Аседиљо (Ashley Acedillo), нерезидентни сарадник истраживачког центра "Stratbase Institute" из Маниле.
Он је на саслушању рекао да су закони у земљи писани за аналогни свијет. Такође је истакао да је оквир Министарства просвете за борбу против вршњачког насиља осмишљен да препозна модрицу или тучу, али не и дјете које мирно сједи у учионици док се систематски радикализује путем мобилног телефона.
"У пуцњави у Таклобану коришћено је физичко оружје. Али обарач је повучен у дигиталном свијету", рекао је Аседиљо.
Филипинска влада је привремено блокирала приступ игри Горебокс, а агенција за борбу против сајбер криминала саопштила је да је циљ ове мјере спрјечавање других чланова исте мреже да буду подстакнути на сличне нападе.
Међутим, Редобл је упозорио да ова мјера има ограничен домет, јер технички вјешта дјеца могу да заобиђу забрану. Додао је и да, за сваки угашени канал комуникације, врбоватељи једноставно отварају нови.
SENSITIBONG BALITA: TATLO, NAPA-ULAT NA NASAWI SA PAMAMARIL SA ISANG PAARALAN SA TACLOBAN CITY— Brigada NewsFM Manila (@brigadaph) June 22, 2026
𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗡𝗧 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗘𝗡𝗖𝗘, 𝗚*𝗡𝗦𝗛𝗢𝗧𝗦⚠️
Tatlo na ang napa-ulat na nasawi, habang may limang reported wounded sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City… pic.twitter.com/ojssk7EMYS
Хонтиверос је изјавила да ће сенатски одбор припремити препоруке које ће обухватити све нивое ове претње - од гејминг платформи и апликација за размјену порука, преко продавница апликација, па до школа и породица.
Више сенатора већ је затражило строже прописе ради заштите малољетника од штетног садржаја у онлајн играма.
Предсједник Сената Вин Гачалијан (Win Gatchalian) поново је покренуо иницијативу за забрану приступа друштвеним мрежама малољетницима, као и забрану коришћења паметних телефона у школама.
Такође је критиковао интернет платформе због тога што, како је навео, безбједност дјеце посматрају као питање пословне рачунице.
"Како то може бити пословна одлука када су наша дјеца мета и жртве предатора?", рекао је током саслушања. "Овдје је ријеч о добробити наше дјеце."
(телеграф)
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