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Медведев: Честитамо, Финска, сада сте на попису руских нуклеарних мета

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 11:11

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Дмитриј Медведев
Фото: Tanjug/Oleg Molchanov, Sputnik Pool Photo via AP

Замјеник предсједника руског Савјета безбједности Дмитриј Медведев изјавио је да се Финска нашла на списку могућих мета за руске нуклеарне нападе након што је укинула забрану увоза нуклеарног оружја.

"Финска је укинула забрану примања нуклеарног оружја на своју територију. Шта то мијења за Финце? Само једну ситницу: њихова земља је сада на списку руских нуклеарних мета. Честитамо, Финска, достигли сте врхунац безбједности!", написао је Медведев на друштвеној мрежи Икс.

Нови закон ступио на снагу прије два дана

Фински предсједник Александар Стуб прошле седмице потписао је измјене Закона о нуклеарној енергији којима се допуштају увоз, транзит и превоз нуклеарног оружја преко територије Финске. Закон је ступио на снагу 1. јула. Њиме се укидају досадашња ограничења за такве активности, а финско законодавство прилагођава се новом безбједносном окружењу након уласка земље у НАТО.

Финска влада саопштила је да су измјене усмјерене на јачање НАТО-ове способности одвраћања у вријеме погоршане безбједносне ситуације у Европи и како кажу "руске свеобухватне инвазије на Украјину".

Фински министар одбране Анти Хаканен раније је изјавио да ће нова правила омогућити Финској да у потпуности искористи НАТО-ов нуклеарни кишобран за заштиту земље. При томе је нагласио да Хелсинки не планира распоредити нуклеарно оружје на својој територији.

И предсједник Стуб заузео је исти став, поручивши да Финска жели бити пуноправна чланица НАТО-а без икаквих ограничења, али да не намјерава на свом територију стационирати савезничко нуклеарно оружје.

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Тагови :

Финска

Русија

Дмитриј Медведев

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