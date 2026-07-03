Премијер Молдавије поднио оставку

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Молдавије Александру Мунтеану саопштио је да подноси оставку на тој функцији.
"Одлучио сам да се повучем оног тренутка када сам схватио да не могу више да вршим дужност у складу са мојим принципима и увјерењима", написао је Мунтеану на "Иксу".
Он није навео конкретан разлог подношења оставке, преноси Срна
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