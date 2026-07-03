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Премијер Молдавије поднио оставку

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 09:46

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застава Молдавије небо јарбол
Фото: Pexel/ Mihai Gutsan

Премијер Молдавије Александру Мунтеану саопштио је да подноси оставку на тој функцији.

"Одлучио сам да се повучем оног тренутка када сам схватио да не могу више да вршим дужност у складу са мојим принципима и увјерењима", написао је Мунтеану на "Иксу".

Он није навео конкретан разлог подношења оставке, преноси Срна

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Тагови :

Александар Мунтеану

премијер поднио оставку

Молдавија

оставка

премијер

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