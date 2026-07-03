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Пакистан: Погинуло 40 људи приликом пада аутобуса у јарак

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 09:39

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Пакистан полиција војска људи војно и возило хитне помоћи
Фото: Tanjug/AP Photo/Ali Raza

Најмање 40 људи погинуло је када је аутобус упао у дубок јарак поред пута у пакистанској покрајини Белуџистану, саопштили су званичници Владе и агенције за спасавање.

У саопштењу агенције се наводи да је повријеђено осморо људи, пренио је Ројтерс.

Према наводима агенције, у аутобусу је било укупно 48 људи, који су путовали из Квете у Исламабад.

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Тагови :

Пакистан

преврнуо се аутобус

погинули

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