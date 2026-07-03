Пакистан: Погинуло 40 људи приликом пада аутобуса у јарак

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најмање 40 људи погинуло је када је аутобус упао у дубок јарак поред пута у пакистанској покрајини Белуџистану, саопштили су званичници Владе и агенције за спасавање.
У саопштењу агенције се наводи да је повријеђено осморо људи, пренио је Ројтерс.
Према наводима агенције, у аутобусу је било укупно 48 људи, који су путовали из Квете у Исламабад.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
54
10
38
10
32
10
28
10
26
Тренутно на програму