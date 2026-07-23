Бивши кошаркаш Денвер Нагетса ухапшен – украо флашу вотке вриједну 34 долара

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи НБА плејмејкер Тај Лосон ухапшен је у америчкој држави Колорадо након што је наводно украо флашу вотке из продавнице, а потом изазвао и инцидент у притвору.
Према полицијском извештају до којег су дошли локални медији, догађај се одиграо 16. јула у мјесту Кесл Рок.
Ty Lawson was arrested for allegedly shoplifting a $34 bottle of Tito’s vodka, per @nypost — NBACentral (@TheDunkCentral) July 23, 2026
According to a probable cause affidavit, Lawson repeatedly called an officer “b*tch” and “white bitch,” kicked his cell’s glass wall, yelled “stop” multiple times, and allegedly spit on… pic.twitter.com/knpwicOdLO
Власник продавнице позвао је полицију око 20 часова, тврдећи да је видио Лосона како излази из објекта без плаћања флаше вотке марке "Тито'с", вриједне 34 долара.
Како се наводи, бивши НБА кошаркаш је након изласка из радње отворио флашу и пио из ње, а затим ушао у оближњи ресторан и сјео за шанк. Свједоци су испричали да је тетурао и дјеловао видно алкохолисано.
Лосон је потом приведен и смјештен у затвор округа Даглас, гдје је против њега подигнута пријава за крађу робе чија је вредност мања од 300 долара.
Ту се инцидент није завршио. Како преноси Њу Јорк пост позивајући се на полицијски записник, Лосон је у притвору вријеђао полицијске службенике, викао и пљувао по поду.
Након извјесног времена кошаркашки ас се отријезнио, те се смирио и извинио због понашања.
(Б92)
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