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Бивши кошаркаш Денвер Нагетса ухапшен – украо флашу вотке вриједну 34 долара

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 18:38

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Бивши кошаркаш Денвер Нагетса ухапшен – украо флашу вотке вриједну 34 долара
Фото: Pexels

Некадашњи НБА плејмејкер Тај Лосон ухапшен је у америчкој држави Колорадо након што је наводно украо флашу вотке из продавнице, а потом изазвао и инцидент у притвору.

Према полицијском извештају до којег су дошли локални медији, догађај се одиграо 16. јула у мјесту Кесл Рок.

Власник продавнице позвао је полицију око 20 часова, тврдећи да је видио Лосона како излази из објекта без плаћања флаше вотке марке "Тито'с", вриједне 34 долара.

Како се наводи, бивши НБА кошаркаш је након изласка из радње отворио флашу и пио из ње, а затим ушао у оближњи ресторан и сјео за шанк. Свједоци су испричали да је тетурао и дјеловао видно алкохолисано.

Лосон је потом приведен и смјештен у затвор округа Даглас, гдје је против њега подигнута пријава за крађу робе чија је вредност мања од 300 долара.

Ту се инцидент није завршио. Како преноси Њу Јорк пост позивајући се на полицијски записник, Лосон је у притвору вријеђао полицијске службенике, викао и пљувао по поду.

Након извјесног времена кошаркашки ас се отријезнио, те се смирио и извинио због понашања.

(Б92)

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Тагови :

НБА

кошарка

Денвер Нагетс

Тај Лосон

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Бивши кошаркаш Денвер Нагетса ухапшен – украо флашу вотке вриједну 34 долара

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