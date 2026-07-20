Остоја Мијаиловић нови предсједник АБА лиге

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Партизана Остоја Мијаиловић изабран је за новог предсједника АБА лиге.
Како преноси "Моцарт спорт", Мијаиловић је на Скупштини регионалног такмичења добио подршку 11 од укупно 12 клубова сувласника АБА лиге, чиме је преузео функцију првог човјека такмичења у наредних годину дана.
Једини клуб који је гласао против, према незваничним информацијама, био је ФМП из Железника.
На мјесту предсједника АБА лиге Мијаиловић је наслиједио Драгана Бокана, дугогодишњег првог човјека Будућности.
Сувласници регионалног такмичења су Партизан, Црвена звезда, Будућност, Цедевита Олимпија, Цибона, ФМП, Игокеа, Крка, Мега, Морнар, Студентски центар и Задар.
Први човјек црно-бијелих је још након пораза Партизана у финалу прошле сезоне АБА лиге од Дубаија најавио да ће преузети водећу улогу у такмичењу, уз поруку да ће један од главних приоритета бити враћање пуног интегритета лиги.
Сада остаје да се види које ће конкретне потезе повући нови предсједник АБА лиге.
Милија Војиновић наставиће да обавља функцију директора такмичења АБА лиге, одлучено је на седници Скупштине регионалног такмичења, пренио је "Меридиан спорт".
Истовремено, биће расписан конкурс за избор предсједника Судијске комисије и комесара за делегирање.
Те функције су до сада обављали Саша Маричић и Срђан Дожаи, а одлука о расписивању конкурса не значи да су разрешени дужности, већ да ће бити расписан конкурс за поменуте позиције.
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