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Стиже катаклизма: Спремите се за олују, град и невријеме!

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 08:13

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киша облачно невријеме
Фото: ATV

У Републици Српској данас се очекује промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде, али поподне и увече стижу пљускови, грмљавина и локалне непогоде.

У Републици Српској јутрос је промјенљиво облачно уз сунчане периоде. Облачност са кишом премјешта се од југозапада ка југу, док је вјетар слаб и промјенљив.

Температура измјерена у осам часова: Чемерно тринаест, Калиновик, Нови Град и Соколац петнаест, Мраковица, Приједор, Сребреница, Гацко и Кнежево шеснаест, Бањалука, Дринић и Србац седамнаест, Добој, Зворник, Мркоњић Град и Фоча осамнаест, Рудо, Шипово, Вишеград и Рибник деветнаест, Бијељина двадесет, Билећа двадесет и два, те Требиње двадесет и пет степени.

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Количина падавина у протекла двадесет и четири часа: Србац један зарез један, Приједор три зарез један, Мраковица три зарез пет, Рудо три зарез шест, Сребреница три зарез осам, Рибник четири, Нови Град четири зарез један, Дринић четири зарез четири, Шипово четири зарез шест, Калиновик четири зарез осам, Хан Пијесак пет зарез три, Бијељина пет зарез седам, Зворник шест, Добој и Кнежево шест зарез четири, Соколац седам зарез седам, Вишеград осам зарез један, Бањалука осам зарез девет, Мркоњић Град десет зарез шест и Фоча шеснаест зарез три литра по квадратном метру.

Данас се очекује промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде и пријатно топло у првом дијелу дана, а само на западу понегдје је могућа пролазна киша. На југу остаје врло топло. Поподне и увече очекује се нестабилно вријеме уз кишу и пљускове са грмљавином који ће се у неколико наврата премјештати од запада ка истоку и сјеверу. Понегдје су могуће и локалне непогоде уз јаче пљускове, јак вјетар као и појаву града. На југу се увече и наредне ноћи очекују јачи пљускови и непогоде.

Вјетар ће бити слаб и промјенљив, а увече умјерен до јак сјеверних смјерова. Максимална температура ваздуха кретаће се од двадесет и пет до тридесет степени, на југу око тридесет и четири степена, а у вишим предјелима од двадесет и једног степена.

У Бањалуци ће бити промјенљиво облачно уз сунчане периоде и пријатно топло у првом дијелу дана. Поподне и увече очекује се нестабилно вријеме уз повремену кишу и пљускове са грмљавином, а понегдје су могуће и локалне непогоде. Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар. Максимална температура ваздуха биће око двадесет и осам степени.

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