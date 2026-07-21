У Србији заплијењена већа количина дроге, ухапшена једна особа

Аутор:АТВ редакција
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У великој акцији полиције припадници МУП-а Србије заплијенили су око 10 килограма кокаина и три килограма хероина, а ухапшен је мушкарац Л. Т.
Наркотици су заплијењени приликом претреса аутомобила и стана које је користио осумњичени за кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет дрога, саопштено је из МУП-а Србије.
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Ухапшеном је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
(Срна)
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