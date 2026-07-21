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У Србији заплијењена већа количина дроге, ухапшена једна особа

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 14:17

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У великој акцији полиције припадници МУП-а Србије заплијенили су око 10 килограма кокаина и три килограма хероина, а ухапшен је мушкарац Л. Т.

Наркотици су заплијењени приликом претреса аутомобила и стана које је користио осумњичени за кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет дрога, саопштено је из МУП-а Србије.

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Ухапшеном је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.

(Срна)

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Тагови :

Србија

МУП Србије

Дрога

запљена

хапшење

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