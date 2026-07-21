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Убица мајке и брата изолован и везан због сигурности других затвореника

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 12:55

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Аднан Локванчић убио мајку и брата
Фото: YouTube/Avaz/printscreen

Аднан Локванчић, монструм који је убио мајку и брата, налази се у КПЗ Игман након што му је одређен притвор.

Подсјећамо, он је мајку и брата усмртио лопатом у насељу Храсница, а онда је мајци одрубио главу.

Како сазнаје портал "Аваза", он има изгубљен поглед и изолован је у једну ћелију због опасности за друге затворенике.

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Такође, како се сазнаје, он је у затвору повремено везан због изразито агресивног понашања.

Иначе, он је правио сцене и током рочишта за одређивање притвора. Прво се скинуо наг у ћелији и није хтио да иде на рочиште. Након што су га судски полицајци полунагог довели у судницу, он је урлао и вријеђао судију, због чега је одстрањен с рочишта.

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Тагови :

Аднан Локванчић

Убиство

Затвор

Притвор

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