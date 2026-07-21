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"Километарске колоне на граничним прелазима посљедица политичких блокада"

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 17:01

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Министарство финансија и трезора у Савјету министара БиХ
Фото: ATV

Предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Срђан Амиџић изјавио је да су километарске колоне на граничним прелазима посљедица политичких блокада.

"Километарске колоне на граничним прелазима нису случајност. То су слике које мјесецима гледамо. И нису посљедица већег броја путника, већ политичких блокада", навео је Амиџић на Иксу.

Амиџић је истакао да ни данас није усвојен Правилник УИО о систематизацији, који је, између осталог, неопходан за досљедну примјену међународног споразума са Републиком Хрватском.

"Нова систематизација и категоризација на девет граничних прелаза значила би бржи проток саобраћаја и знатно мање гужве", нагласио је Амиџић.

Према његовим ријечима, иза сваког чекања на граници стоје стварни људи - породице којима одмор почиње у колони, дјеца која сате проводе у аутомобилима и привредници који свакодневно губе вријеме и новац.

"Рјешење постоји. Недостаје само политичка одговорност!", поручио је Амиџић.

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Тагови :

Срђан Амиџић

гужве на граници

Колоне возила

УИО БиХ

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