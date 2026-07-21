Аутор:АТВ редакција
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Предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Срђан Амиџић изјавио је да су километарске колоне на граничним прелазима посљедица политичких блокада.
"Километарске колоне на граничним прелазима нису случајност. То су слике које мјесецима гледамо. И нису посљедица већег броја путника, већ политичких блокада", навео је Амиџић на Иксу.
Километарске колоне на граничним прелазима нису случајност. То су слике које мјесецима гледамо. И нису посљедица већег броја путника, већ политичких блокада.— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) July 21, 2026
Ни данас није усвојен Правилник УИО о систематизацији, који је, између осталог, неопходан за досљедну примјену…
Амиџић је истакао да ни данас није усвојен Правилник УИО о систематизацији, који је, између осталог, неопходан за досљедну примјену међународног споразума са Републиком Хрватском.
"Нова систематизација и категоризација на девет граничних прелаза значила би бржи проток саобраћаја и знатно мање гужве", нагласио је Амиџић.
Према његовим ријечима, иза сваког чекања на граници стоје стварни људи - породице којима одмор почиње у колони, дјеца која сате проводе у аутомобилима и привредници који свакодневно губе вријеме и новац.
"Рјешење постоји. Недостаје само политичка одговорност!", поручио је Амиџић.
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