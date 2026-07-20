Logo

Ревизија: Мишљење с резервом за девет институција БиХ

Аутор:

Лана Остојић
20.07.2026 20:49

Коментари:

0
Ревизија: Мишљење с резервом за девет институција БиХ

Од укупно 25 институција обухваћених финансијском ревизијом за 2025. годину, позитивно мишљење добиле су Канцеларија за разматрање жалби и Парламентарна скупштина БиХ. Девет је добило мишљење с резервом, док су остале добиле позитивно мишљење уз скретање пажње на одређене неправилности и слабости у пословању. Међу институцијама које су добиле мишљење с резервом је Министарство иностраних послова БиХ.

"Нисмо у могућности потврдити тачност финансијских извјештаја у дијелу сталних средстава, потраживања и обавеза Министарства с обзиром на то да пописом средстава и обавеза нису усклађена стварна стања са стањима у Главној књизи (тачка 7.3. Извјештаја)", наводи се у извјештају Канцеларије за ревизију институција БиХ.

Мишљење с резервом добило је и Министарство одбране БиХ. Разлог је чињеница да непокретна перспективна војна имовина није евидентирана у оквиру сталних средстава, због чега је њихова вриједност у финансијским извјештајима исказана у мањем износу од стварног, при чему ревизори наводе да није могуће утврдити колики је тај износ.

"Средства Министарства нису тачно исказана у билансу стања јер није извршено књижење непокретне перспективне имовине у оквиру сталних средстава чиме су стална средства потцијењена за непознати износ (тачка 7.3.1. Извјештаја).", пише у извјештају.

На листи институција са резервом нашла се и Агенција за јавне набавке БиХ.

"Нису евидентирана и наплаћена потраживања за средства од ЈП НИО Службени лист БиХ у складу са Законом о јавним набавкама (тачка 7.3. Извјештаја)", наводи се у извјештају.

Мишљење с резервом добиле су и Канцеларија за ветеринарство БиХ, Министарство за људска права и избјеглице БиХ, Управа за заштиту здравља биља БиХ, Управа за индиректно опорезивање и Служба за послове са странцима. Разлози се углавном односе на неправилности у евидентирању имовине и обавеза, али и дугогодишњу праксу ангажовања запослених путем уговора о дјелу за послове који представљају редовне и континуиране радне задатке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

revizorski izvještaj

Коментари (0)

Више из рубрике

У Сарајеву прижељкују останак ОХР-а, из Српске позивају на јединство на нивоу БиХ

БиХ

Оштре реакције на скандалозне изјаве "Круга 99"

48 мин

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

У четвртак жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката

3 ч

0
банкомат апарат новацподизање новца

БиХ

Добили смо инстант плаћање у банкама, ево шта то значи

4 ч

0
Кнежевић: Бећировићев захтјев је антиуставан и потпуни промашај

БиХ

Кнежевић: Бећировићев захтјев је антиуставан и потпуни промашај

4 ч

1

  • Најновије

21

11

Експлозија испред зграде ФБИ и "ICE" у Њујорку – повријеђене три особе, нападач ухапшен

21

05

Бициклисти по кршу и камењу у трци за сиром

21

00

Краљевски дочек за освајаче Свјетског првенства

20

57

Зворник наставља улагања у запошљавање и развој предузетништва

20

51

ЕУ забранила уништавање непродате одјеће и обуће

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима