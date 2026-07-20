Ревизија: Мишљење с резервом за девет институција БиХ

Аутор:Лана Остојић
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Од укупно 25 институција обухваћених финансијском ревизијом за 2025. годину, позитивно мишљење добиле су Канцеларија за разматрање жалби и Парламентарна скупштина БиХ. Девет је добило мишљење с резервом, док су остале добиле позитивно мишљење уз скретање пажње на одређене неправилности и слабости у пословању. Међу институцијама које су добиле мишљење с резервом је Министарство иностраних послова БиХ.
"Нисмо у могућности потврдити тачност финансијских извјештаја у дијелу сталних средстава, потраживања и обавеза Министарства с обзиром на то да пописом средстава и обавеза нису усклађена стварна стања са стањима у Главној књизи (тачка 7.3. Извјештаја)", наводи се у извјештају Канцеларије за ревизију институција БиХ.
Мишљење с резервом добило је и Министарство одбране БиХ. Разлог је чињеница да непокретна перспективна војна имовина није евидентирана у оквиру сталних средстава, због чега је њихова вриједност у финансијским извјештајима исказана у мањем износу од стварног, при чему ревизори наводе да није могуће утврдити колики је тај износ.
"Средства Министарства нису тачно исказана у билансу стања јер није извршено књижење непокретне перспективне имовине у оквиру сталних средстава чиме су стална средства потцијењена за непознати износ (тачка 7.3.1. Извјештаја).", пише у извјештају.
На листи институција са резервом нашла се и Агенција за јавне набавке БиХ.
"Нису евидентирана и наплаћена потраживања за средства од ЈП НИО Службени лист БиХ у складу са Законом о јавним набавкама (тачка 7.3. Извјештаја)", наводи се у извјештају.
Мишљење с резервом добиле су и Канцеларија за ветеринарство БиХ, Министарство за људска права и избјеглице БиХ, Управа за заштиту здравља биља БиХ, Управа за индиректно опорезивање и Служба за послове са странцима. Разлози се углавном односе на неправилности у евидентирању имовине и обавеза, али и дугогодишњу праксу ангажовања запослених путем уговора о дјелу за послове који представљају редовне и континуиране радне задатке.
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