У четвртак жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ саопштила је да ће се жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу за опште изборе одржати у четвртак, 23. јула.
Жријебање ће бити одржано у Центру за едукацију ЦИК-а БиХ с почетком у 11 часова.
Поступку жријебања, сходно законским одредбама, могу присуствовати представници овјерених политичких странака, коалиција и независних кандидата, акредитовани изборни посматрачи, те представници медија.
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