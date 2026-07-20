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У четвртак жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 17:51

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CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ саопштила је да ће се жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу за опште изборе одржати у четвртак, 23. јула.

Жријебање ће бити одржано у Центру за едукацију ЦИК-а БиХ с почетком у 11 часова.

Поступку жријебања, сходно законским одредбама, могу присуствовати представници овјерених политичких странака, коалиција и независних кандидата, акредитовани изборни посматрачи, те представници медија.

(Глас Српске)

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Тагови :

ЦИК БиХ

Избори 2026

Политичка странка

жријебање

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