Минић: Полиција у ФБиХ да процесуира нападаче на српске повратнике

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић осудио је напад на српске повратнике у Санском Мосту и поручио да Српска очекује да полицијске агенције Федерације БиХ (ФБиХ) процесуирају нападаче.
"У Републици Српској, као прво, не би дозволили да се то догоди. Друго, одмах би виновнике похапсили и осудили", рекао је Минић новинарима у Модричи.
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Он је навео да постоји видео-снимак напада и да очекује од полицијских агенција у ФБиХ да раде свој посао.
"Сигурно ће и Република Српска преко својих полицијских агенција тражити да се најоштрије казне починиоци", рекао је Минић.
Он је оцијенио да је овај напад плод мржње који сваког нормалног човјека пренерази, преноси "Срна".
"То се дешава у ФБиХ и то не само сада. Шта је било са српским споменицима и многим другим стварима у протеклом времену? Причамо о томе како имамо проблеме у Федерацији. Шта мислите да смо заједно? Коме бисмо се обратили и ко би нас штитио осим полиције Републике Српске?", упитао је Минић.
Он је рекао да је свако добродошао у стабилну и снажну Републику Српску, те поручио да ће Српска учествовати у спречавању и процесуирању одговорних за нападе на српски народ у ФБиХ.
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Српске повратнике у Лушци Паланку код Санског Моста Мику Давидовић и њеног супруга Жељка Матића физички напали Сувад и Мухарем Башић, те Хасан Рекић из Фајтоваца код Санског Моста.
Министар правде Републике Српске Горан Селак објавио је на "Иксу" видео-снимак напада, те позвао МУП Унско-санског кантона, ресорног министра и директора полиције да хитно расвијетле овај случај и обавијесте јавност о предузетим мјерама.
Давидовићева је испричала да се напад на њу и њеног супруга Жељка догодио 14. јула, да су о томе одмах обавијестили полицију која је дошла тек након сат и по, али да се након тога више није оглашавала по питању овог случаја.
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