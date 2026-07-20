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Испаљено 65 ракета на подручју 7 градова

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 16:16

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Испаљено 65 ракета на подручју 7 градова
Фото: АТВ

"Противградна превентива Републике Српске" дејствовала је данас на градоносне процесе на подручју Бањалуке, Приједора, Новог Града, Добоја, Станара, Зворника и Вишеграда.

Директор "Противградне превентиве" Тихомир Дејановић рекао је Срни да је од 11.00 часова испаљено 65 противградних ракета.

Према његовим ријечима, није забиљежена појава града на подручју ових локалних заједница.

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Тагови :

противградна превентива

Противградна заштита

противградне ракете

Противградна превентива РС

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