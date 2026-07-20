Испаљено 65 ракета на подручју 7 градова

Аутор:АТВ редакција
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"Противградна превентива Републике Српске" дејствовала је данас на градоносне процесе на подручју Бањалуке, Приједора, Новог Града, Добоја, Станара, Зворника и Вишеграда.
Директор "Противградне превентиве" Тихомир Дејановић рекао је Срни да је од 11.00 часова испаљено 65 противградних ракета.
Према његовим ријечима, није забиљежена појава града на подручју ових локалних заједница.
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