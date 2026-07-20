"ОК ФЕСТ" протекао мирно

Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа Фоча саопштила је да је 12. "ОК фест" на Тјентишту протекао мирно, а да су, уз службенике ове полицијске управе и фочанске Јединице жандармерије, томе допринијели сами учесници, грађани Фоче и организатор - Феријални савез Републике Српске.
"С обзиром на то да је број посјетилаца прешао 30.000, фестивал је протекао без већег нарушавања јавног реда и мира и евидентираних кривичних дјела тежих облика", наведено је у саопштењу.
"ОК фест" одржан је од 17. до 19. јула.
Из полиције подсјећају да је у току туристичка сезона и да је појачана фреквенција возила на магистралном путу Фоча-Гацко, који преко Тјентишта води ка Црној Гори и Хрватској, те да је за вријеме фестивала на том правцу обезбијеђено нормално и несметано одвијање саобраћаја.
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