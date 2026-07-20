Logo

"ОК ФЕСТ" протекао мирно

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 15:22

Коментари:

0
ОК Фест - јер смо тотално другачији од других. Поред цјелодневног музичког програма уживајте у адреналинском рафтингу најдубљим европским кањоном ријеке Таре.
Фото: TORS/printscreen

Полицијска управа Фоча саопштила је да је 12. "ОК фест" на Тјентишту протекао мирно, а да су, уз службенике ове полицијске управе и фочанске Јединице жандармерије, томе допринијели сами учесници, грађани Фоче и организатор - Феријални савез Републике Српске.

"С обзиром на то да је број посјетилаца прешао 30.000, фестивал је протекао без већег нарушавања јавног реда и мира и евидентираних кривичних дјела тежих облика", наведено је у саопштењу.

"ОК фест" одржан је од 17. до 19. јула.

Из полиције подсјећају да је у току туристичка сезона и да је појачана фреквенција возила на магистралном путу Фоча-Гацко, који преко Тјентишта води ка Црној Гори и Хрватској, те да је за вријеме фестивала на том правцу обезбијеђено нормално и несметано одвијање саобраћаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јелен ОК Фест

Тјентиште

манифестација

Полиција

ПУ Фоча

Коментари (0)

Више из рубрике

Требињац покорио свијет: Вук Јанковић освојио злато на Међународној математичкој олимпијади

Друштво

Требињац покорио свијет: Вук Јанковић освојио злато на Међународној математичкој олимпијади

1 ч

1
Киша

Друштво

Сутра прави временски ролеркостер, ево шта нас очекује

1 ч

0
Нови систем за улазак у ЕУ поново се одгађа?

Друштво

Нови систем за улазак у ЕУ поново се одгађа?

5 ч

0
киша невријеме лоше вријеме падавине

Друштво

Прогноза која не обећава: Ево шта најављују метеоролози

8 ч

0

  • Најновије

16

29

Број жртава еболе порастао на 930

16

29

Добили смо инстант плаћање у банкама, ево шта то значи

16

26

Забрањена вожња електричних тротинета особама млађим од 18 година

16

23

Кнежевић: Бећировићев захтјев је антиуставан и потпуни промашај

16

16

Испаљено 65 ракета на подручју 7 градова

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима