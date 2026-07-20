Нови систем за улазак у ЕУ поново се одгађа?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Европска унија би поново могла одгодити европски систем за путовање ЕТИАС, који би требало да уведе нови начин путовања у ЕУ за држављане трећих земаља којима не треба виза.
Званично, из Европске комисије нема информација о евентуалном новом одгађању.
"ЕТИАС тренутно није у функцији и у овом тренутку се не примају захтјеви за одобрења за путовање. ЕУ ће обавијестити јавност о тачном датуму почетка рада система ЕТИАС неколико мјесеци прије његовог покретања", наводе они.
Ипак, угледни британски дневник Фајненшл тајмс тврди да има поуздане информације да ће систем бити одгођен, и то барем до друге половине наредне године. Систем је одгађан неколико пута већ до сада, а посљедњи рок када је систем требало да буде уведен је постављен за крај ове године, пишу Независне новине.
"Институција која је надлежна за овај систем, Агенција ЕУ за оперативни менаџмент великих информационих система у Одјељењу за слободу, безбједност и правду је признала да рок за почетак рада до краја ове године више није могуће одржати", наводи овај лист.
Иако то нико не жели званично да потврди, вјерује се да је основни разлог за одгађање хаос који је услиједио након увођења ЕЕС-а, односно система за дигиталну биометријску регистрацију путника који улазе у ЕУ.
Систем је почео с радом крајем прошле године, а бројни аеродроми у Европи суочени су с великим гужвама, док су забиљежени случајеви да су авиони напуштали аеродроме са свега неколико путника јер већина није успјела да прође пасошку контролу и регистрацију.
Свијет
Москва: Европа забринута због планова Њемачке да добије нуклеарно оружје
Упркос томе, ЕУ је прошле седмице и званично објавила да неће бити поновног одгађања или суспензије ЕЕС-а, упркос гужвама.
Из ЕУ, наиме, поручују да није могуће примјењивати систем у неким државама, а у другима не, јер би то могло довести до неправедних ситуација у којима би путници остали заглављени на граничним прелазима.
Како појашњавају, дјелимична суспензија би створила ситуације у којима би путник могао ући у ЕУ и бити регистрован, а изаћи из ЕУ на прелазу на којем се ЕЕС не би примјењивао па би технички на сљедећем уласку у ЕУ могао бити одбијен јер је формално прекорачио број дозвољених дана боравка у ЕУ.
У ЕУ такође истичу да суспензија ЕЕС-а није ни потребна јер од више хиљада граничних прелаза озбиљни проблеми постоје на њих двадесетак, па су позвали земље чланице гдје се ти прелази налазе да појачају имплементацију.
Појашњења ради, када је ЕТИАС у питању, ради се о формулару који ће сваки путник попуњавати путем интернета прије уласка у ЕУ и одговорити на неколико основних питања.
Захтјеви ће аутоматски бити процесуирани и у највећем броју случајева улазак ће бити одобрен у року од неколико минута. Иако је првобитно било предвиђено да ЕТИАС кошта седам евра, накнадно је цијена повећана за око три пута.
ЕЕС је систем који је претходница ЕТИАС-у и требало би да уведе биометријску базу података свих путника, што би требало да допринесе безбједности путника.
У Европској комисији су протеклих мјесеци и година више пута увјеравали да ће ЕЕС убрзати, а не успорити путовање. Када систем профункционише у потпуности, то би могло бити могуће јер ће формално бити омогућено да путници скенирају своје пасоше на аутоматима, а с обзиром на то да су њихови биометријски подаци већ у систему, било би могуће аутоматски обавити пуну верификацију без потребе контроле од стране граничног полицајца.
На страницама ЕУ је прошле седмице објављено да је до прошлог мјесеца у ЕЕС регистровано 108 милиона улазака и излазака, а да је улаз одбијен око 16.000 путника.
У тај број убраја се одбијање уласка због прекораченог броја дана боравка у ЕУ, а у овој категорији вјероватно је много професионалних возача са западног Балкана, који су посебно погођени овим новим мјерама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч1
Друштво
6 ч0
Друштво
17 ч0
Најновије
13
56
13
54
13
52
13
43
13
40
Тренутно на програму