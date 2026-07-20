Прасићи дупло јефтинији, а печење и даље луксуз: Погледајте цијене

Аутор:АТВ редакција
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Цијена прасића и јагњића тренутно је најнижа ове године. Тако килограм живе ваге прасића у просјеку кошта око 5 КМ, а јагњади око 7,5 КМ.
То је драстично јефтиније него прије два и по мјесеца, када је цијена прасића ишла и до 10 КМ, а јагњади и до 12 КМ по килограму живе ваге.
С друге стране, цијене прасећег и јагњећег печења не падају.
Тренутно килограм прасетине са ражња у Бањалуци кошта и до 40 КМ, а јагњетине и до 60 КМ.
Илустрације ради, прасе од 30 килограма кошта око 150 КМ, а јагње исте тежине око 220 КМ.
Није тешко израчунати да за живо прасе или јагње поменуте тежине треба издвојити онолико новца колико је потребно за свега три и по до четири килограма печења.
Узгајивачи се вајкају да је, у овом ланцу, њихова зарада убједљиво најмања.
Предсједник Удружења узгајивача свиња Републике Српске Мишо Маљчић, који се некада бавио и печењем прасића, истиче да је разлика у цијени живе ваге и печења драстична.
"Примјера ради, прасе од неких 30 килограма кошта око 150 КМ. А кад се испече, остане око 15 килограма печења. Ако печење кошта 30 КМ, и више, није тешко израчунати да се за тих 15 килограма може наплатити најмање 450 КМ", рекао је Маљчић недавно за Српскаинфо.
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Према његовим ријечима, они који пеку прасиће имају приличну зараду, чак и када се у обзир узму сви трошкови.
"Дакле, прасе плате 150 КМ, а печење продају за 450 КМ, док се трошкови односе на ПДВ, транспорт, клање и остало. А узгајивачи су срећни ако зараде 30 КМ по прасету које продају", истиче Маљчић.
Међутим, печењаре имају другачију рачуницу, уз нагласак да се од прасета тешког 30 килограма, након клања, хлађења и печења, добије највише 14 килограма печења.
Слично је и код јагњади, гдје се од 30 килограма живе ваге добије око 12 килограма печења.
Из једне бањалучке печењаре истичу да јавност често има погрешну представу о заради на јагњећем печењу.
"Многи виде да килограм печења кошта 55 или 60 КМ и одмах помисле да је то огромна зарада. Међутим, мало ко узме у обзир колико се меса стварно добије. Од јагњета од око 30 килограма живе ваге, након клања и печења остане отприлике 12 килограма готовог печења. Све остало отпада на кожу, изнутрице, главу, папке, као и на губитак тежине током печења. Када се у обзир узму цијена живе ваге, рад, дрва или угаљ, струја, превоз и остали трошкови пословања, зарада је далеко мања него што већина људи мисли", наводе из печењаре.
Додају да се цијена печења не формира само на основу цијене живе ваге, већ и свих трошкова који настају од куповине прасета или јагњета до тренутка када печење стигне до купца.
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