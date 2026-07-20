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Родри најбољи играч Мундијала

20.07.2026 08:09

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Шпански репрезентативац Родри слави награду за најбољег играча турнира након финалне утакмице Свјетског првенства између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду у Њу Џерзију, близу Њујорка, у недјељу, 19. јула 2026. године.
Фото: AP Photo/Abbie Parr/ Tanjug

Свјетско првенство у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику донијело је нове рекорде и нове хероје.

Килијан Мбапе исписао је историју као први двоструки освајач "Златне копачке", Родри је понио признање за најбољег играча турнира, док је шампионска Шпанија освојила и награде за најбољег голмана и најбољег младог фудбалера.

Свјетско првенство у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику донијело је нове рекорде и нове хероје. Килијан Мбапе исписао је историју као први двоструки освајач "Златне копачке", Родри је понио признање за најбољег играча турнира, док је шампионска Шпанија освојила и награде за најбољег голмана и најбољег младог фудбалера.

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Килијан Мбапе је постигао 10 погодака на осам утакмица и у трци за најбољег стрелца надмашио Лионела Месија, који је турнир завршио са осам голова. Мбапе је био најбољи стрелац и на Свјетском првенству у Катару 2022. године, када је осам пута затресао мрежу, па је постао први играч који је "Златну копачку" освојио на два узастопна Мундијала. Француз је уједно први фудбалер од Герда Милера 1970. године који је на једном Свјетском првенству постигао најмање десет голова. Више погодака на једном турниру постигли су само Француз Жист Фонтен, који је 1958. године био стрелац 13 пута, и Мађар Шандор Кочиш са 11 голова 1954. године. Мбапе је са укупно 22 поготка постао и најбољи стрелац у историји свјетских првенстава, са једним голом више од Месија.

Француз се осамосталио на врху листе са два поготка у утакмици за треће мјесто, у којој је Енглеска савладала Француску резултатом 6:4. Током турнира по два гола постигао је против Сенегала, Ирака и Шведске, а био је стрелац и против Парагваја и Марока.

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Меси је у финалу имао прилику да престигне Мбапеа, али није успио да се упише у стрелце у поразу Аргентине од Шпаније 1:0. Иза Мбапеа и Месија на листи стрелаца завршили су Џуд Белингем и Ерлинг Холанд са по седам голова, док су Усман Дембеле и Хари Кејн постигли по шест.

Награда за најбољег голмана турнира припала је чувару мреже Шпаније Унају Симону, који је на осам утакмица примио само један погодак. Голман Атлетик Билбаа сачувао је мрежу на седам мечева, а једини га је савладао фудбалер Белгије Шарл де Кетеларе у четвртфиналу. Пре тога 650 минута није примио гол.

Симон је добио предност у односу на Давида Рају и повјерење селектора Луиса де ла Фуентеа оправдао сигурним партијама на путу Шпаније до титуле свјетског шампиона.

Поред "Златне копачке" и "Златне рукавице", додијељена су и остала појединачна признања на Свјетском првенству. Дефанзивац Шпаније Пау Кубарси проглашен је за најбољег младог играча турнира, након што је одиграо једну од кључних улога у походу свог тима до свјетске титуле.

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"Златна лопта", признање за најбољег фудбалера Мундијала, припала је капитену Шпаније Родрију.

Искусни везиста био је један од најзаслужнијих за освајање шампионског трофеја, а овим признањем је наставио низ великих индивидуалних успјеха, пошто је већ био добитник "Златне лопте" магазина "Франс фудбал" за најбољег фудбалера свијета 2024. године, пише РТС.

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