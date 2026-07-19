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Шпанија је првак свијета: Торес пробио сјајног Мартинеза за историју

Аутор:

Стеван Лулић
20.07.2026 00:02

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Феран Торес слави гол у финалу Свјетског првенства
Фото: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig

Шпанија је исписала историју. У финалу Свјетског првенства побиједила је браниоца титуле Аргентину и освојила "фудбалску богињу".

Од самог старта Фурија је била боља екипа, али је требало 120 минута игре да би дошли на врх свијета.

Гол за побједу постигао је Феран Торес у првом минуту другог продужетка.

Асистирао му је Ниуко Вилијамс којем је у првом продужетку поништен гол због фаула Мерина над Отамендијем.

Затресао је мрежу Торес још једном, али му је гол поништен. Играо се 114. минут када је избио сам испред Мартинеза и погодио. Међутим, гол је поништен јер је био у офсајду.

Ускоро опширније...

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