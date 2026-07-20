Огласио се МУП о случају "Фараон": Шта чека контроверзног инфлуенсера?

Аутор:АТВ редакција
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ТикТок налог лица познатог под надимком "Фараон" угашен је по захтјеву Службе за борбу против високотехнолошког криминала Управе за технику Министарства унутрашњих послова Србије, у наставку поступања у овом предмету, а спорни видео- садржаји су уклоњени.
Истовремено, компанији Гугл упућен је захтјев за уклањање спорних садржаја и предузимање одговарајућих мјера у вези са ЈуТјуб налогом осумњиченог, по којем се очекује поступање у најкраћем року.
Наиме, полицијски службеници Службе за борбу против високотехнолошког криминала одмах по пријему пријаве, у најхитнијем року, идентификовали осумњичено лице и предузели све мјере и радње из надлежности Министарства унутрашњих послова ради обезбјеђења доказа и расветљавања свих околности овог случаја, преноси Телеграф.
Полицијски службеници Службе за борбу против високотехнолошког криминала настављају рад на овом предмету у сарадњи са Посебним одјељењем за борбу против високотехнолошког криминала Вишег јавног тужилаштва у Београду.
У току је форензичко вјештачење привремено одузетих електронских уређаја, као и друге доказне радње у циљу потпуног утврђивања свих релевантних чињеница, док ће о даљем процесном статусу осумњиченог, у складу са законом и на основу прикупљених доказа, одлучивати надлежно јавно тужилаштво.
Инфлуенсер Фараон претходно се огласио и рекао да му у уређајима није пронађено ништа, те је запријетио тужбама.
Након што је изашао из полицијске станице, гдје је одведен послије бројних пријава грађана, он је са пратиоцима подијелио детаље полицијског претреса и чак упутио ултиматум свима који су, како он то тврди, о њему ширили неистине.
Како је сам потврдио, полиција је реаговала на основу пријава, што је резултирало претресом његовог животног простора и одузимањем комплетне електронске опреме. У полицијској станици провео је пуна три сата на информативном разговору и провјерама.
Инспектори су му заплијенили све мобилне телефоне, лаптопове и хард-дискове
"Ништа нису нашли у мојим телефонима, у стану, у било чему, што алудира на кривично дело због чега сам ја и ухапшен. Ово су биле лажне приче, лажне дојаве. Инспектори када су видели шта се налази у мојим телефонима, били су у чуду, благо су се смејали, налазиле су се супротне ствари од онога због чега сам пријављен", изјавио је он, преноси Телеграф.рс.
На самом крају свог обраћања, Фараон је послао јасну и оштру поруку свима који су претходних дана учествовали у ширењу, како он каже, лажних вијести о њему. Дао им је рок да исправе грешку, или ће се суочити са тужбама.
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