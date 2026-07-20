Украдено звоно са храма на Косову: Срби дошли у цркву на славу, па их дочекао мук

Аутор:АТВ редакција
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Вјерници су јутрос по доласку у цркву Свете Недеље открили да је са звонаре украдено звоно.
Умјесто традиционалног звука који прати празничну литију, окупљене мјештане дочекали су мук и невјерица.
Мјештани Ораховца окупили су се јутрос на литургији у цркви Свете Недеље у селу Брњача недалеко од Ораховца, поводом црквене славе. По доласку у цркву, примјетили су да на звонари нема звона. На терен је по позиву убрзо стигла и тзв. Косовска полиција. Случај је за сада неразјашњен.
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У цркви Свете Недеље у Брњачи верници се окупљају два пута годишње, на Томину Недјељу и на данашњи празник Свете великомученице Недјеље. На ова два празника се служи Света литургија након које свештеник поведе народ у литију праћеном звуком звона. Нажалост окупљених вјерника, овога пута звоно није зазвонилом, преноси Радио Гораждевац.
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