Logo

Акција "Ира": Међу оптуженима за међународни шверц дроге и судија Основног суда

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 14:39

Коментари:

0
Чекић, судница
Фото: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против Жељка Радовановића званог Кречо из Бијељини и девет особа због организованог криминала повезаног са међународним шверцом дроге и других кривичних дјела.

Ради се о групи која је обухваћена акцијом ”Ира” која је, између осталог, реализована на основу података добијених декрипцијом ”Sky” апликације.

Оптужени су Миле Росић ”Роске” (48), Жељко Радовановић ”Кречо” (53), Игор Вилотић ”Гига” (1978), Горан Радић ”Кртова” (49), Самир Алагић ”Алага” (1966) и Миле Илић (41). Против њих је Суд БиХ потврдио оптужнице.

У оквиру акције оптужени су још Саша Ковачевић (53), Душко Бојић ”Дуле” (61), Анђелко Ђокић ”Анђео” (47) и Јован Савић (69), иначе судија Основног суда у Бијељини.

”Њихово кривично гоњење уступљено је ентитетским тужилаштвима и судовима, јер се ради о кривичним дјелима дефинисаним Кривичним закоником Републике Српске”, саопштило је Тужилаштво БиХ.

"Већина оптужених је са подручја Бијељине и околине и користили су криптоване апликације ”Sky” и ”Аном”, са идентификованим корисничким именима, а дјеловали су у вези са припадницима других група или њима познатим особама на подручју Србије, Холандије, Шпаније и других држава", саопштило је Тужилаштво БиХ.

Додаје се да су оптужени планирали, припремали и вршили неовлаштени промет опојним дрогама, бавили се међународном продајом и преносом опојне дроге, нуђењем на продају, куповином, и превозом опојне дроге ради продаје, као и

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Акција "Ира"

Бијељина

шверц дроге

Жељко Радовановић

Коментари (0)

Прочитајте више

Драго Кнежевић, предсједник Удружења логораша

Република Српска

Кнежевић: Амерички тужиоци су ми улили наду

2 ч

0
Сахрањен Дарко Гуњић Гуња

Бања Лука

Посљедњи поздрав легенди: Сахрањен Дарко Гуњић Гуња

2 ч

0
Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.

Савјети

Док је напољу грмљавина, ове ствари никако не смијете да радите

2 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Украо аутомобил из дворишта, па слетио са пута: Побјегао са мјеста несреће, кључни доказ оставио на сједишту

2 ч

0

Више из рубрике

Држављанин БиХ осумњичен за тешко убиство у Словенији.

Хроника

Медији: Злочину који је потресао Словенију и БиХ свједочио малољетни син

3 ч

1
Акција против просјачења у Бањалуци, ухапшено шест особа

Хроника

Акција против просјачења у Бањалуци, ухапшено шест особа

3 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Харао по маркетима и апотекама: Ухапшен осумњичени за седам крађа у Бањалуци

4 ч

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Хроника

Бањалучанин ухапшен због напада на суграђанку, завршила на УКЦ-у

4 ч

0

  • Најновије

16

29

Број жртава еболе порастао на 930

16

29

Добили смо инстант плаћање у банкама, ево шта то значи

16

26

Забрањена вожња електричних тротинета особама млађим од 18 година

16

23

Кнежевић: Бећировићев захтјев је антиуставан и потпуни промашај

16

16

Испаљено 65 ракета на подручју 7 градова

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима