Акција "Ира": Међу оптуженима за међународни шверц дроге и судија Основног суда

Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против Жељка Радовановића званог Кречо из Бијељини и девет особа због организованог криминала повезаног са међународним шверцом дроге и других кривичних дјела.
Ради се о групи која је обухваћена акцијом ”Ира” која је, између осталог, реализована на основу података добијених декрипцијом ”Sky” апликације.
Оптужени су Миле Росић ”Роске” (48), Жељко Радовановић ”Кречо” (53), Игор Вилотић ”Гига” (1978), Горан Радић ”Кртова” (49), Самир Алагић ”Алага” (1966) и Миле Илић (41). Против њих је Суд БиХ потврдио оптужнице.
У оквиру акције оптужени су још Саша Ковачевић (53), Душко Бојић ”Дуле” (61), Анђелко Ђокић ”Анђео” (47) и Јован Савић (69), иначе судија Основног суда у Бијељини.
”Њихово кривично гоњење уступљено је ентитетским тужилаштвима и судовима, јер се ради о кривичним дјелима дефинисаним Кривичним закоником Републике Српске”, саопштило је Тужилаштво БиХ.
"Већина оптужених је са подручја Бијељине и околине и користили су криптоване апликације ”Sky” и ”Аном”, са идентификованим корисничким именима, а дјеловали су у вези са припадницима других група или њима познатим особама на подручју Србије, Холандије, Шпаније и других држава", саопштило је Тужилаштво БиХ.
Додаје се да су оптужени планирали, припремали и вршили неовлаштени промет опојним дрогама, бавили се међународном продајом и преносом опојне дроге, нуђењем на продају, куповином, и превозом опојне дроге ради продаје, као и
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